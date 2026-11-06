https://crimea.ria.ru/20261106/sereznye-predlozheniya-kushner-sdelal-zayavlenie-ob-ukrainskom-konflikte-1160819332.html

"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте

"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте - РИА Новости Крым, 06.11.2026

"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте

Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T09:44

2026-11-06T09:44

2026-11-06T09:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер.Он напомнил, что на следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием России, США и УкраиныОн отметил, что цель Вашингтона – учесть озабоченности всех сторон в сфере безопасности с помощью практических, взаимно согласованных договоренностей, которые снизят риск будущих конфликтов.По словам Кушнера, эти договоренности должны включать постоянные консультации по вопросам безопасности, надежные каналы связи в кризисных ситуациях, повышение прозрачности военной деятельности, взаимные меры по снижению риска эскалации и создание долгосрочной системы европейской безопасности.Спецпосланник американского лидера добавил, что представители США провели в Брюсселе "продуктивные и содержательные переговоры с Украиной, НАТО и европейскими партнерами по двум важнейшим и взаимосвязанным элементам прочного мира: гарантиям безопасности для Украины и более широкой архитектуре европейской безопасности".Он добавил, что если переговоры в Абу-Даби принесут прогресс, Вашингтон рассчитывает перейти к более широкому многостороннему формату с непосредственным участием европейских стран.Президент США Дональд Трамп накануне по итогам встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым заявил о подготовке масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе.10 и 11 ноября в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на планируемой встрече стороны обсудят гарантии безопасности России и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев ждет сюрприз: как изменится позиция Трампа по Украине после выборовБудет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликтаЛавров назвал цель призывов к перемирию на Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

переговоры, джаред кушнер, сша, украина, россия, политика, новости