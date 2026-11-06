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Сбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристов
Сбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристов - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Сбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристов
В 2026 году в Крымских горах проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T12:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крымских горах проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России. Отмечается, что спасатели стали чаще выезжать на вызовы осенью. Самое большое количество инцидентов за 2026 год произошло в октябре - 18 происшествий, на которых спасли 31 человека. Обычно, туристы сбиваются с тропы в темное время суток или при плохой погоде. Второй причиной становятся травмы при падении — переломы, вывихи, ушибы на скальном рельефе и горных тропах, после которых передвигаться самостоятельно туристы не могут. На третьем месте - транспортные происшествия. Водители автомобилей и мотоциклов заезжают на опасные участки, где не справляются с управлением, рассказали в ведомстве. Кроме этого, на "тихую охоту" выходят грибники, которые часто обращаются за помощью к спасателям. Подобные инциденты уже зафиксированы в октябре и ноябре. Ранее сообщалось, что в Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Также в горах Крыма трое грибников заблудились в тумане. Люди сбились с пути на Караби-Яйле
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Сбиваются с тропы и застревают на авто: в Крымских горах спасли 180 туристов
За год в Крыму проведено почти 100 спасательных операций в горах
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В 2026 году в Крымских горах проведено 95 спасательных операций. Помощь оказана 180 туристам, 18 из которых дети. Об этом сообщили в республиканском Главке МЧС России.
"Крымские спасатели за год реагировали 95 раз на происшествия в горах, где было спасено 180 человек, 18 из них дети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели стали чаще выезжать на вызовы осенью. Самое большое количество инцидентов за 2026 год произошло в октябре - 18 происшествий, на которых спасли 31 человека.
Обычно, туристы сбиваются с тропы в темное время суток или при плохой погоде. Второй причиной становятся травмы при падении — переломы, вывихи, ушибы на скальном рельефе и горных тропах, после которых передвигаться самостоятельно туристы не могут.
На третьем месте - транспортные происшествия. Водители автомобилей и мотоциклов заезжают на опасные участки, где не справляются с управлением, рассказали в ведомстве.
Кроме этого, на "тихую охоту" выходят грибники, которые часто обращаются за помощью к спасателям. Подобные инциденты уже зафиксированы в октябре и ноябре.
География спасательных работ охватывает популярные маршруты: гора Бойка (Бахчисарайский район), Ай-Петри и окрестности Ялты, гора Сокол (Судак), Большой каньон Крыма. Спасатели рекомендуют продумывать свой маршрут и уметь ориентироваться в лесу. Карты и GPS-модуль в смартфоне могут помочь, но для пользований ими необходим минимальный опыт.
Ранее сообщалось, что в Крыму на плато Караби-Яйла спасатели оказали помощь
двум мотоциклистам, которые заблудились в тумане. Также в горах Крыма трое грибников заблудились
в тумане. Люди сбились с пути на Караби-Яйле