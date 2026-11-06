https://crimea.ria.ru/20261106/rostekh-sozdal-narkoznyy-apparat-s-umnoy-podderzhkoy-dykhaniya-1160823463.html

Ростех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыхания

Ростех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыхания - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Ростех создал наркозный аппарат с умной поддержкой дыхания

Ростех выводит на рынок аппарат для наркоза с поддержкой анестетиков пятого поколения. Об этом сообщается в официальном канале госкорпорации в МАКС. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T11:41

2026-11-06T11:41

2026-11-06T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ростех выводит на рынок аппарат для наркоза с поддержкой анестетиков пятого поколения. Об этом сообщается в официальном канале госкорпорации в МАКС.Отмечается, что аппарат поддерживает современные препараты, включая анестетик V поколения десфлюран. МАИА-01 позволяет оперативно менять глубину наркоза и обеспечивает быстрое пробуждение пациента после длительных и сложных операций.Кроме того, МАИА-01 оснащен интеллектуальным режимом вентиляции VG-PS. Аппарат автоматически регулирует давление, адаптируясь под самостоятельное дыхание пациента."В будущем функционал прибора дополнит электронный испаритель "Морфей" для низкопоточной анестезии. Это снизит расход дорогостоящих препаратов и риск послеоперационных осложнений", - отметили в Ростехе.По данным госкорпорации, до конца 2026 года аппарат пройдет апробацию в хирургическом центре Московской области, после чего первые 30 серийных образцов поступят в клиники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферопольская больница получила новое оборудование за 7 млн рублейКрымские врачи провели уникальную операцию новорожденномуОчередь дошла: какие объекты здравоохранения отремонтируют в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, наука и технологии, новости, медицина