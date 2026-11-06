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Ракетную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Ракетную опасность объявили на Кубани
Ракетную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Ракетную опасность объявили на Кубани
В Краснодарском крае утром в пятницу объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:44
2026-11-06T06:51
краснодарский край
кубань
ракетная опасность
безопасность
атаки всу
новости
геленджик
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае утром в пятницу объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Об опасности с неба предупредил также глава Геленджика Алексей Богатистов.При этом в регионе также действует беспилотная опасность. Угроза удара дронов сохраняется в Горячем ключе, Краснодаре, Армавире, Туапсинском муниципальном округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском, Успенском, Тбилисском, Отрадненском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Гулькевичском, Белореченском и Апшеронском районах.Глава Северского района Кубани Алексей Чеверев сообщил о работе ПВО.Ранее сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО - отражается атака беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, ракетная опасность, безопасность, атаки всу, новости, геленджик, беспилотник (бпла, дрон)
Ракетную опасность объявили на Кубани

В Краснодарском крае объявлена ракетная опасность

06:44 06.11.2026 (обновлено: 06:51 06.11.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае утром в пятницу объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.
"Ракетная опасность в Краснодарском крае", - говорится в сообщении.
Об опасности с неба предупредил также глава Геленджика Алексей Богатистов.
"Объявлена ракетная опасность. Сохраняйте спокойствие. Пожалуйста, позаботьтесь о собственной безопасности и безопасности близких", - написал он в МАКС.
При этом в регионе также действует беспилотная опасность. Угроза удара дронов сохраняется в Горячем ключе, Краснодаре, Армавире, Туапсинском муниципальном округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском, Успенском, Тбилисском, Отрадненском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Гулькевичском, Белореченском и Апшеронском районах.
Глава Северского района Кубани Алексей Чеверев сообщил о работе ПВО.
"Дежурными средствами ПВО и МОГ отражается атака украинских беспилотников. Нахожусь на месте и на связи с оперативными службами и главами поселений. Прошу всех сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности", - указал он в МАКС.
Ранее сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО - отражается атака беспилотников ВСУ.
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Краснодарский крайКубаньРакетная опасностьБезопасностьАтаки ВСУНовостиГеленджикБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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