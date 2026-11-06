https://crimea.ria.ru/20261106/raketnuyu-opasnost-obyavili-na-kubani-1160816351.html

Ракетную опасность объявили на Кубани

Ракетную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Ракетную опасность объявили на Кубани

В Краснодарском крае утром в пятницу объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T06:44

2026-11-06T06:44

2026-11-06T06:51

краснодарский край

кубань

ракетная опасность

безопасность

атаки всу

новости

геленджик

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае утром в пятницу объявлена угроза ракетной атаки. Об этом сообщили в краевом главке МЧС России.Об опасности с неба предупредил также глава Геленджика Алексей Богатистов.При этом в регионе также действует беспилотная опасность. Угроза удара дронов сохраняется в Горячем ключе, Краснодаре, Армавире, Туапсинском муниципальном округе, а также в Апшеронском, Белореченском, Динском, Кореновском, Усть-Лабинском, Успенском, Тбилисском, Отрадненском, Новокубанском, Мостовском, Лабинском, Курганинском, Гулькевичском, Белореченском и Апшеронском районах.Глава Северского района Кубани Алексей Чеверев сообщил о работе ПВО.Ранее сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО - отражается атака беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

геленджик

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, ракетная опасность, безопасность, атаки всу, новости, геленджик, беспилотник (бпла, дрон)