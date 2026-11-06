https://crimea.ria.ru/20261106/pvo-sbila-shest-ukrainskikh-raket-flamingo-i-neptun-1160826442.html

ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"

ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 06.11.2026

ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"

Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T13:06

2026-11-06T13:06

2026-11-06T13:06

пво

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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