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ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 06.11.2026
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:06
2026-11-06T13:06
пво
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
ракета "фламинго"
противокорабельная ракета "нептун"
атаки всу
потери всу
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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пво, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун", атаки всу, потери всу , министерство обороны рф
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"

Российские средства ПВО сбили шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" за неделю

13:06 06.11.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", шесть крылатых ракет большой дальности "Нептун", – говорится в сообщении.
Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.
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ПВОНовости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Ракета "Фламинго"Противокорабельная ракета "Нептун"Атаки ВСУПотери ВСУМинистерство обороны РФ
 
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