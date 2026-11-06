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ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" - РИА Новости Крым, 06.11.2026
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:06
2026-11-06T13:06
2026-11-06T13:06
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новости сво
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всу (вооруженные силы украины)
ракета "фламинго"
противокорабельная ракета "нептун"
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ за неделю сбили 10 украинских ракет "Фламинго" и "Нептун", а также более пяти тысяч беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 5315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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пво, новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), ракета "фламинго", противокорабельная ракета "нептун", атаки всу, потери всу , министерство обороны рф
ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
Российские средства ПВО сбили шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун" за неделю