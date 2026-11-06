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Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
Президент России Владимир Путин ввел в Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T19:16
2026-11-06T19:16
2026-11-06T19:16
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владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ввел в Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания, 6 ноября, указано в его тексте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современногоПутин призвал усилить защищенность должностных лиц МинобороныНазначен врио руководителя Росавиации
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министерство обороны рф, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, новости, россия, армия и флот
Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
Путин ввел в Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения ВС РФ – указ