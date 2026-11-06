https://crimea.ria.ru/20261106/putin-vvel-dolzhnosti-nachalnikov-tyla-i-vooruzheniya-v-minoborony-1160845174.html

Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны

Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны

Президент России Владимир Путин ввел в Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T19:16

2026-11-06T19:16

2026-11-06T19:16

министерство обороны рф

владимир путин (политик)

вооруженные силы россии

новости

россия

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ввел в Минобороны должности начальника тыла и начальника вооружения Вооруженных сил РФ. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.Указ вступает в силу со дня его подписания, 6 ноября, указано в его тексте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современногоПутин призвал усилить защищенность должностных лиц МинобороныНазначен врио руководителя Росавиации

россия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, владимир путин (политик), вооруженные силы россии, новости, россия, армия и флот