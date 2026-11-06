https://crimea.ria.ru/20261106/putin-sobral-sovbez-po-teme-trekhstoronnikh-peregovorov-po-ukraine-1160845965.html
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:47
2026-11-06T20:47
2026-11-06T20:47
владимир путин (политик)
совет безопасности оон
переговоры
продовольственная безопасность
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_0:102:1880:1160_1920x0_80_0_0_0c3c5c55e555c3f7bda982309da05460.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на сайте Кремля."Вначале, с учетом того, что во вторник переговоры (в ОАЭ по украинской тематике – ред.) должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем к основной теме нашего совещания", – сказал президент.Российский лидер отметил, что руководство Арабских Эмиратов последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в вопросах, связанных с гуманитарными обменами. И выразил благодарность за это.Основной вопрос встречи касается обеспечения и укрепления продовольственной безопасности России, также проинформировал Путин.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она — партия войны"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликтеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/08/15/1158687341_142:0:1689:1160_1920x0_80_0_0_0bef943c9c4787b649d56fe9c771e370.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), совет безопасности оон, переговоры, продовольственная безопасность, новости
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
Путин обсудил с Совбезом трехсторонние переговоры и продвольственную безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на сайте Кремля.
"Вначале, с учетом того, что во вторник переговоры (в ОАЭ по украинской тематике – ред.) должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем к основной теме нашего совещания", – сказал президент.
Российский лидер отметил, что руководство Арабских Эмиратов последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в вопросах, связанных с гуманитарными обменами. И выразил благодарность за это.
Основной вопрос встречи касается обеспечения и укрепления продовольственной безопасности России, также проинформировал Путин.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября
, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: