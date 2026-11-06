https://crimea.ria.ru/20261106/putin-sobral-sovbez-po-teme-trekhstoronnikh-peregovorov-po-ukraine-1160845965.html

Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине

Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T20:47

2026-11-06T20:47

2026-11-06T20:47

владимир путин (политик)

совет безопасности оон

переговоры

продовольственная безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на сайте Кремля."Вначале, с учетом того, что во вторник переговоры (в ОАЭ по украинской тематике – ред.) должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем к основной теме нашего совещания", – сказал президент.Российский лидер отметил, что руководство Арабских Эмиратов последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в вопросах, связанных с гуманитарными обменами. И выразил благодарность за это.Основной вопрос встречи касается обеспечения и укрепления продовольственной безопасности России, также проинформировал Путин.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она — партия войны"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликтеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), совет безопасности оон, переговоры, продовольственная безопасность, новости