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Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:47
2026-11-06T20:47
владимир путин (политик)
совет безопасности оон
переговоры
продовольственная безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на сайте Кремля."Вначале, с учетом того, что во вторник переговоры (в ОАЭ по украинской тематике – ред.) должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем к основной теме нашего совещания", – сказал президент.Российский лидер отметил, что руководство Арабских Эмиратов последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в вопросах, связанных с гуманитарными обменами. И выразил благодарность за это.Основной вопрос встречи касается обеспечения и укрепления продовольственной безопасности России, также проинформировал Путин.Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киселева: Европа не может определиться с участниками переговоров, потому что она — партия войны"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликтеКак выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), совет безопасности оон, переговоры, продовольственная безопасность, новости
Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине

Путин обсудил с Совбезом трехсторонние переговоры и продвольственную безопасность

20:47 06.11.2026
 
© Пресс-служба КремляПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© Пресс-служба Кремля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ предстоящие трехсторонние переговоры по Украине, а также продовольственную безопасность, сообщается на сайте Кремля.
"Вначале, с учетом того, что во вторник переговоры (в ОАЭ по украинской тематике – ред.) должны состояться, я пригласил коллег, которые будут принимать участие в этих переговорах. Предлагаю коротко поговорить на эту тему, а потом перейдем к основной теме нашего совещания", – сказал президент.
Российский лидер отметил, что руководство Арабских Эмиратов последовательно помогает в поиске решения по разрешению украинского кризиса и в вопросах, связанных с гуманитарными обменами. И выразил благодарность за это.
Основной вопрос встречи касается обеспечения и укрепления продовольственной безопасности России, также проинформировал Путин.
Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США пройдут в ОАЭ 10 и 11 ноября, заявлял ранее спецпосланник президента Америки Стивен Уиткофф.
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Владимир Путин (политик)Совет безопасности ООНПереговорыПродовольственная безопасностьНовости
 
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