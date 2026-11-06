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Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось
Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось
Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщается на... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:15
2026-11-06T14:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщается на сайте Кремля.Также обсуждались вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Сейеда Моджтабы Хаменеи.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), иран, россия, политика, новости
Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось

Путин и секретарь совбеза Ирана обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Тегерана

14:15 06.11.2026
 
© КремльВладимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана Мохсена Резаи
Владимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана Мохсена Резаи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщается на сайте Кремля.
"Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", - говорится в сообщении.
Также обсуждались вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.
Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Сейеда Моджтабы Хаменеи.
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.
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