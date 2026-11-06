https://crimea.ria.ru/20261106/putin-prinyal-v-kremle-sekretarya-sovbeza-irana-chto-obsuzhdalos-1160831418.html

Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось

Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось

Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщается на... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T14:15

2026-11-06T14:15

2026-11-06T14:15

владимир путин (политик)

иран

россия

политика

новости

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/06/1160831517_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_db8473af27b1ff1243a9ab6ae7bb72ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи, сообщается на сайте Кремля.Также обсуждались вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.Мохсен Резаи передал президенту России послание верховного руководителя Ирана Сейеда Моджтабы Хаменеи.Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном был подписан главами двух государств Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в январе 2025 года в Москве. Документ закладывает фундамент для расширения партнерства Москвы и Тегерана во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансовый сектор, транспорт, промышленность, науку и технологии. Договор заключен на 20 лет с автоматическим продлением на следующие пятилетние периоды.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

иран

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), иран, россия, политика, новости