https://crimea.ria.ru/20261106/protsess-zapuschen-mozhno-li-evropu-obernut-v-storonu-k-rossii-1160800437.html

Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России

Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России

В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T06:04

2026-11-06T06:04

2026-11-06T06:04

европа

россия

политика

мнения

александр бедрицкий

русофобия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, очень сложно, кто бы там ни пришел к власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По мнению Бедрицкого, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для того, чтобы Россия села за стол переговоров вместе с Европой, которая смогла бы слышать противоположную сторону и быть готова выполнять достигнутые договоренности.Причина кроется в веках, где Европа однажды объединилась и были запущены определенные процессы, которые сегодня продолжаются по инерции, сказал эксперт.Давно и глубоко посаженные в эту почку русофобские нарративы уже дали довольно крупные плоды, отметил эксперт. Так что сегодня даже при победе националистических сил, например, в той же Франции на следующих выборах, это вряд ли изменит отношение к РФ, поскольку так или иначе это силы, не настроенные на диалог с Россией и выстраивание новых линий и отношений, считает Бедрицкий.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился своими аргументами в пользу мнения о невозможности для России вести переговоры по Украине с Европой в данный исторический момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнение ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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европа, россия, политика, мнения, александр бедрицкий, русофобия