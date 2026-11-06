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Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:04
2026-11-06T06:04
европа
россия
политика
мнения
александр бедрицкий
русофобия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, очень сложно, кто бы там ни пришел к власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По мнению Бедрицкого, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для того, чтобы Россия села за стол переговоров вместе с Европой, которая смогла бы слышать противоположную сторону и быть готова выполнять достигнутые договоренности.Причина кроется в веках, где Европа однажды объединилась и были запущены определенные процессы, которые сегодня продолжаются по инерции, сказал эксперт.Давно и глубоко посаженные в эту почку русофобские нарративы уже дали довольно крупные плоды, отметил эксперт. Так что сегодня даже при победе националистических сил, например, в той же Франции на следующих выборах, это вряд ли изменит отношение к РФ, поскольку так или иначе это силы, не настроенные на диалог с Россией и выстраивание новых линий и отношений, считает Бедрицкий.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился своими аргументами в пользу мнения о невозможности для России вести переговоры по Украине с Европой в данный исторический момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнение ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
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европа, россия, политика, мнения, александр бедрицкий, русофобия
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России

Отношение Европы к России не изменится со меной власти в отдельных странах – политолог

06:04 06.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза. Архивное фото
Флаг Евросоюза. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, очень сложно, кто бы там ни пришел к власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По мнению Бедрицкого, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для того, чтобы Россия села за стол переговоров вместе с Европой, которая смогла бы слышать противоположную сторону и быть готова выполнять достигнутые договоренности.
Причина кроется в веках, где Европа однажды объединилась и были запущены определенные процессы, которые сегодня продолжаются по инерции, сказал эксперт.
"Это такое коллективное поле, причем поле, которое было сформировано, наверное, еще во времена Ост-Индских кампаний (торговые общества в странах Европы колониальной эпохи – ред.) То есть бизнес, который старается не выходить на поверхность, который зачастую руководит или направляет и военные, и политические процессы и, соответственно, формирует военную и оборонную политику", – сказал Бедрицкий.
Давно и глубоко посаженные в эту почку русофобские нарративы уже дали довольно крупные плоды, отметил эксперт. Так что сегодня даже при победе националистических сил, например, в той же Франции на следующих выборах, это вряд ли изменит отношение к РФ, поскольку так или иначе это силы, не настроенные на диалог с Россией и выстраивание новых линий и отношений, считает Бедрицкий.
"Этот процесс очень сильно запущен. Такой вот нарратив, если так можно сказать, русофобии. Россию и русских воспринимают прежде всего как врага в Европе. И поменять его, изменить эту направленность на хоть сколько-нибудь не лояльную даже, а более адекватную по отношению к нам, будет очень сложно. Кто бы там ни пришел к власти", – заключил эксперт.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился своими аргументами в пользу мнения о невозможности для России вести переговоры по Украине с Европой в данный исторический момент.
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ЕвропаРоссияПолитикаМненияАлександр БедрицкийРусофобия
 
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