https://crimea.ria.ru/20261106/protsess-zapuschen-mozhno-li-evropu-obernut-v-storonu-k-rossii-1160800437.html
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:04
2026-11-06T06:04
2026-11-06T06:04
европа
россия
политика
мнения
александр бедрицкий
русофобия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111085/64/1110856499_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_a9b0e29a50100fd56a83284df0f383a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, очень сложно, кто бы там ни пришел к власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По мнению Бедрицкого, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для того, чтобы Россия села за стол переговоров вместе с Европой, которая смогла бы слышать противоположную сторону и быть готова выполнять достигнутые договоренности.Причина кроется в веках, где Европа однажды объединилась и были запущены определенные процессы, которые сегодня продолжаются по инерции, сказал эксперт.Давно и глубоко посаженные в эту почку русофобские нарративы уже дали довольно крупные плоды, отметил эксперт. Так что сегодня даже при победе националистических сил, например, в той же Франции на следующих выборах, это вряд ли изменит отношение к РФ, поскольку так или иначе это силы, не настроенные на диалог с Россией и выстраивание новых линий и отношений, считает Бедрицкий.Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился своими аргументами в пользу мнения о невозможности для России вести переговоры по Украине с Европой в данный исторический момент.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России и США придется принуждать Европу к миру – мнение ЕС видит в остатках населения Украины "штрафбат" своей армии – Совбез РФ Почему стало много желающих содействовать переговорам по Украине – мнение
европа
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111085/64/1110856499_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_3c4a05c3788dcf6dfd2762b950ad8def.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, россия, политика, мнения, александр бедрицкий, русофобия
Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
Отношение Европы к России не изменится со меной власти в отдельных странах – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым
. В Европе Россию и русских воспринимают прежде всего как врага благодаря давно и глубоко запущенному русофобскому нарративу. И теперь поменять его на хоть сколько-нибудь даже не лояльную, а более адекватную по отношению к РФ позицию, очень сложно, кто бы там ни пришел к власти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По мнению Бедрицкого, на сегодняшний день отсутствуют какие-либо предпосылки для того, чтобы Россия села за стол переговоров вместе с Европой, которая смогла бы слышать противоположную сторону и быть готова выполнять достигнутые договоренности.
Причина кроется в веках, где Европа однажды объединилась и были запущены определенные процессы, которые сегодня продолжаются по инерции, сказал эксперт.
"Это такое коллективное поле, причем поле, которое было сформировано, наверное, еще во времена Ост-Индских кампаний (торговые общества в странах Европы колониальной эпохи – ред.) То есть бизнес, который старается не выходить на поверхность, который зачастую руководит или направляет и военные, и политические процессы и, соответственно, формирует военную и оборонную политику", – сказал Бедрицкий.
Давно и глубоко посаженные в эту почку русофобские нарративы уже дали довольно крупные плоды, отметил эксперт. Так что сегодня даже при победе националистических сил, например, в той же Франции на следующих выборах, это вряд ли изменит отношение к РФ, поскольку так или иначе это силы, не настроенные на диалог с Россией и выстраивание новых линий и отношений, считает Бедрицкий.
"Этот процесс очень сильно запущен. Такой вот нарратив, если так можно сказать, русофобии. Россию и русских воспринимают прежде всего как врага в Европе. И поменять его, изменить эту направленность на хоть сколько-нибудь не лояльную даже, а более адекватную по отношению к нам, будет очень сложно. Кто бы там ни пришел к власти", – заключил эксперт.
Ранее доктор политических наук, профессор Александр Гусев поделился
своими аргументами в пользу мнения о невозможности для России вести переговоры по Украине с Европой в данный исторический момент.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: