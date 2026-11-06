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Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА
Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА
Пожар произошел на предприятии в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T09:11
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краснодарский край
пожар
атаки всу
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.Также повреждено остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.Накануне в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось здание на автозаправке и был поврежден жилой дом.По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотных летательных средств над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять человек погибли и 13 ранены при ударе ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школаДрон ударил по микроавтобусу на Белгородчине: погиб ребенок и двое взрослых
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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краснодарский край, пожар, атаки всу, новости сво, происшествия
Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА

В Краснодарском крае после падения обломков БПЛА произошел пожар на территории предприятия

09:11 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Пожар произошел на предприятии в Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В пгт. Афипском Северского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы.
Также повреждено остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.
Накануне в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников загорелось здание на автозаправке и был поврежден жилой дом.
По данным Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотных летательных средств над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями.
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