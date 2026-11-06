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Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
Вооруженные формирования, подобные "Азову"*, в действительности правят Украиной. Там электорат ничего не решает и ни один президент не удержится в кресле, если... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:37
2026-11-06T20:37
2026-11-06T20:37
александр бедрицкий
мнения
украина
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
общество
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования, подобные "Азову"*, в действительности правят Украиной. Там электорат ничего не решает и ни один президент не удержится в кресле, если озвучит вслух желание подписать с Россией мирный договор. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По словам Бедрицкого, хотя волнения в украинском обществе время от времени наблюдаются, все же эти протесты не масштабируются и не изменят ситуацию в стране."Вряд ли эти люди что-то смогут радикально изменить на Украине, в украинской политике. Да, они выходят на улицы, они недовольны... Периодически всплывают кадры о работе ТЦК и как граждане отбивают кого-то. Но общий фон остается", – сказал он.Объяснение этому простое – страх перед истинной и абсолютной властью в стране, принадлежащей националистическим формированиям, подобным "Азову"*, который устраивает пыточные для своих же сограждан, сказал Бедрицкий.Эти же люди держат в кулаке марионеточных представителей "украинской элиты", согласных потакать, и в очень большой мере влияют на внутреннюю политику и те решения, которые принимаются украинскими якобы властями.А потому не может быть и речи о том, чтобы официальный Киев каким-то образом дал понять, что готов прислушаться к ней и идти к миру, считает эксперт.И поскольку в нынешней Украине с ее нацистами при власти электорат очень сильно ограничен в своих возможностях, перемен изнутри не ждать."Что значит электорат? Электорат – это голосование, когда все хорошо. А там все очень плохо", – заключил политолог.Ранее социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*, сказала, что Украина давно стала большой тюрьмой с пытками.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина воюет не только с Россией – эксперт Как итоги выборов в США отразятся на интересах России Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта
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александр бедрицкий, мнения, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), общество, политика
Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
Ни один президент Украины не сможет заключить мир с РФ, пока в Киеве у власти нацисты
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым.
Вооруженные формирования, подобные "Азову"*, в действительности правят Украиной. Там электорат ничего не решает и ни один президент не удержится в кресле, если озвучит вслух желание подписать с Россией мирный договор. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму"
поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.
По словам Бедрицкого, хотя волнения в украинском обществе время от времени наблюдаются, все же эти протесты не масштабируются и не изменят ситуацию в стране.
"Вряд ли эти люди что-то смогут радикально изменить на Украине, в украинской политике. Да, они выходят на улицы, они недовольны... Периодически всплывают кадры о работе ТЦК и как граждане отбивают кого-то. Но общий фон остается", – сказал он.
Объяснение этому простое – страх перед истинной и абсолютной властью в стране, принадлежащей националистическим формированиям, подобным "Азову"*, который устраивает пыточные
для своих же сограждан, сказал Бедрицкий.
"Именно они – власть. И надо признать, что это сила. Это вооруженные люди, и они понимают, что оружие – их власть, и сдавать ее они не собираются. По большому счету вся Украина сейчас, вот этот самый концлагерь. Людей безумно жалко", – сказал эксперт.
Эти же люди держат в кулаке марионеточных представителей "украинской элиты", согласных потакать, и в очень большой мере влияют на внутреннюю политику и те решения, которые принимаются украинскими якобы властями.
А потому не может быть и речи о том, чтобы официальный Киев каким-то образом дал понять, что готов прислушаться к ней и идти к миру, считает эксперт.
"Допустим, представить себе такую ситуацию, что президент Украины, неважно какой, говорит: "Да, мы подписываем мирное соглашение с Россией и учитываем ее интересы и, соответственно, требования". Сколько он продержится на своем месте после того, как это скажет, даже не подпишет?" – прокомментировал Бедрицкий.
И поскольку в нынешней Украине с ее нацистами при власти электорат очень сильно ограничен в своих возможностях, перемен изнутри не ждать.
"Что значит электорат? Электорат – это голосование, когда все хорошо. А там все очень плохо", – заключил политолог.
Ранее социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*, сказала
, что Украина давно стала большой тюрьмой с пытками.
*запрещенная в России террористическая организация
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