https://crimea.ria.ru/20261106/pochemu-ni-odin-prezident-ukrainy-ne-zaklyuchit-mir-s-rossiey--mnenie-1160810501.html

Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение

Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение

Вооруженные формирования, подобные "Азову"*, в действительности правят Украиной. Там электорат ничего не решает и ни один президент не удержится в кресле, если... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T20:37

2026-11-06T20:37

2026-11-06T20:37

александр бедрицкий

мнения

украина

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные формирования, подобные "Азову"*, в действительности правят Украиной. Там электорат ничего не решает и ни один президент не удержится в кресле, если озвучит вслух желание подписать с Россией мирный договор. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий.По словам Бедрицкого, хотя волнения в украинском обществе время от времени наблюдаются, все же эти протесты не масштабируются и не изменят ситуацию в стране."Вряд ли эти люди что-то смогут радикально изменить на Украине, в украинской политике. Да, они выходят на улицы, они недовольны... Периодически всплывают кадры о работе ТЦК и как граждане отбивают кого-то. Но общий фон остается", – сказал он.Объяснение этому простое – страх перед истинной и абсолютной властью в стране, принадлежащей националистическим формированиям, подобным "Азову"*, который устраивает пыточные для своих же сограждан, сказал Бедрицкий.Эти же люди держат в кулаке марионеточных представителей "украинской элиты", согласных потакать, и в очень большой мере влияют на внутреннюю политику и те решения, которые принимаются украинскими якобы властями.А потому не может быть и речи о том, чтобы официальный Киев каким-то образом дал понять, что готов прислушаться к ней и идти к миру, считает эксперт.И поскольку в нынешней Украине с ее нацистами при власти электорат очень сильно ограничен в своих возможностях, перемен изнутри не ждать."Что значит электорат? Электорат – это голосование, когда все хорошо. А там все очень плохо", – заключил политолог.Ранее социолог и политический эксперт Наталья Киселева, комментируя ситуацию вокруг выявленной под Киевом пыточной тюрьмы "Азова"*, сказала, что Украина давно стала большой тюрьмой с пытками.*запрещенная в России террористическая организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина воюет не только с Россией – эксперт Как итоги выборов в США отразятся на интересах России Будет капитуляция: экс-соратница Зеленского предсказала исход конфликта

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бедрицкий, мнения, украина, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), общество, политика