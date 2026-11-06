Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день
Перспективы мирного урегулирования на Украине и льготная ипотека в Крыму – главное
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана Мохсена Резаи. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по ситуация с энергоснабжением региона. Льготная ипотека на покупку жилья запущена в Крыму и Севастополе. Мощи святителя Луки Крымского перевезут в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Перспективы украинского урегулирования
Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он напомнил, что на следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
Путин принял секретаря совбеза Ирана
Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.
Ситуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной и остается одной из главных тем обращений крымчан к властям республики, заявил в пятницу глава Республики Крым Сергей Аксенов. В силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно, констатировал он. Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Льготная ипотека в Крыму и Севастополе
Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС. Из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения и потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.
Мощи святителя Луки
До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе, по улице 60 лет Октября, сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии. 8 ноября в 8:30 в этом храме состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя.
Морозные выходные
Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре. Самые низкие температуры ожидаются ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.