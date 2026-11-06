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Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день
Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день
Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T22:33
2026-11-06T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана Мохсена Резаи. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по ситуация с энергоснабжением региона. Льготная ипотека на покупку жилья запущена в Крыму и Севастополе. Мощи святителя Луки Крымского перевезут в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Перспективы украинского урегулированияПрезидент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он напомнил, что на следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.Путин принял секретаря совбеза ИранаПрезидент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.Ситуация с энергоснабжением КрымаСитуация с энергоснабжением Крыма остается сложной и остается одной из главных тем обращений крымчан к властям республики, заявил в пятницу глава Республики Крым Сергей Аксенов. В силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно, констатировал он. Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.Льготная ипотека в Крыму и СевастополеЛьготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС. Из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения и потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.Мощи святителя ЛукиДо лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе, по улице 60 лет Октября, сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии. 8 ноября в 8:30 в этом храме состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя. Морозные выходныеНаиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре. Самые низкие температуры ожидаются ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261106/kak-krymskaya-ipoteka-otrazitsya-na-rynke-zhilya-1160840155.html
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https://crimea.ria.ru/20261106/silneyshaya-s-nachala-oktyabrya-vspyshka-na-solntse-neset-k-zemle-magnitnuyu-buryu-1160821969.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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4.7
96
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96
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главное за день, общество, крым, в мире, новости крыма
Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день

Перспективы мирного урегулирования на Украине и льготная ипотека в Крыму – главное

22:33 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине. Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана Мохсена Резаи. Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по ситуация с энергоснабжением региона. Льготная ипотека на покупку жилья запущена в Крыму и Севастополе. Мощи святителя Луки Крымского перевезут в строящийся храм Великомученицы Екатерины в Симферополе. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Перспективы украинского урегулирования

Президент США Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабного мирного соглашения по Украине, которое также затронет вопросы безопасности в Европе. Об этом глава Белого дома заявил журналистам после встречи со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.
Вашингтон прорабатывает с Москвой и Киевом серьезные предложения, которые позволят обеспечить прочное и долгосрочное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил зять и спецпосланник президента США Джаред Кушнер. Он напомнил, что на следующей неделе в Абу-Даби состоятся трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины.
Новостройка
17:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья

Путин принял секретаря совбеза Ирана

Президент России Владимир Путин в пятницу принял в Кремле находящегося в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсена Резаи. Обсуждались состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также вопросы международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом.
Выставка Честь. Слово. Память в парке Патриот - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
17:07
В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости

Ситуация с энергоснабжением Крыма

Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной и остается одной из главных тем обращений крымчан к властям республики, заявил в пятницу глава Республики Крым Сергей Аксенов. В силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно, констатировал он. Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме.
Поезд Таврия
16:59
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября

Льготная ипотека в Крыму и Севастополе

Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита – до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС. Из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения и потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
15:36
Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу

Мощи святителя Луки

До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе, по улице 60 лет Октября, сообщили в пятницу в пресс-службе Крымской митрополии. 8 ноября в 8:30 в этом храме состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя.
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
11:08
Сильнейшая с начала октября вспышка на Солнце несет к Земле магнитную бурю

Морозные выходные

Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре. Самые низкие температуры ожидаются ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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Заголовок открываемого материала
22:33Перспективы по Украине и льготная ипотека в Крыму: главное за день
22:10В Крыму сроки сдачи нескольких детсадов перенесли на 2027 год
21:52Отбой воздушной тревоги в Севастополе
21:45В Симферополе сельскохозяйственные ярмарки будут проводить чаще
21:33Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани
21:20В Севастополе звучит воздушная тревога
21:06Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной
20:52В Керчи расчищают русло реки Булганак
20:47Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
20:37Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
20:24Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
20:14Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
19:49Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду
19:34Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте
19:26Шторм остановил морской транспорт в Севастополе
19:16Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
18:45Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
18:32Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие
18:18В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
18:03Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
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