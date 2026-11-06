https://crimea.ria.ru/20261106/perevodil-kriptu-dlya-vsu-rossiyanin-poluchil-15-let-kolonii-1160820090.html

Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии

Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии

Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T10:10

2026-11-06T10:10

2026-11-06T10:10

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

финансирование

всу (вооруженные силы украины)

госизмена

новости

новости

криптовалюта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Мособлсуд признал его виновным в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года.Ранее пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, была осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), финансирование, всу (вооруженные силы украины), госизмена, новости, новости, криптовалюта