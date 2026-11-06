https://crimea.ria.ru/20261106/perevodil-kriptu-dlya-vsu-rossiyanin-poluchil-15-let-kolonii-1160820090.html
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T10:10
2026-11-06T10:10
2026-11-06T10:10
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
финансирование
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Мособлсуд признал его виновным в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года.Ранее пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, была осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), финансирование, всу (вооруженные силы украины), госизмена, новости, новости, криптовалюта
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
Россиянина осудили на 15 лет колонии за перевод ВСУ криптовалюты на 420 тысяч рублей