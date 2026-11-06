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Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T10:10
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.Мособлсуд признал его виновным в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года.Ранее пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, была осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:20-летнего жителя Севастополя задержали за госизмену"Сливал" Киеву данные о ВС РФ: житель Крыма ответит за госизменуФотографировал авто в Геленджике: житель ДНР получил срок за госизмену
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), финансирование, всу (вооруженные силы украины), госизмена, новости, новости, криптовалюта
Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии

Россиянина осудили на 15 лет колонии за перевод ВСУ криптовалюты на 420 тысяч рублей

10:10 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Гражданина России приговорили к 15 годам колонии по делу о госизмене, мужчина перевел 420 тысяч рублей в криптовалюте на нужды ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
Как отметили в ведомстве, фигурант "с помощью криптовалюты перевел более 420 тысяч рублей гражданину Украины, который собирал средства на приобретение электронных устройств и другого имущества для подразделений ВСУ, задействованных в боевых действиях против РФ".
Мособлсуд признал его виновным в совершении государственной измены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности РФ.
Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на полтора года.
Ранее пенсионерка из Москвы, имеющая гражданство Молдавии и России, была осуждена на Кубани за совершение государственной измены в пользу молдавских и украинских спецслужб.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)ФинансированиеВСУ (Вооруженные силы Украины)ГосизменаНовостиНовостиКриптовалюта
 
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