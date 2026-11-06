https://crimea.ria.ru/20261106/peredvizhnye-aptechnye-punkty-poyavyatsya-v-dvukh-regionakh-rf-1160822143.html

Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ

Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ

Правительство России запустило эксперимент по продаже лекарственных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах, пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T20:24

2026-11-06T20:24

2026-11-06T20:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России запустило эксперимент по продаже лекарственных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.Отмечается, что решение, по продаже востребованных препаратов, принятое кабмином, будет способствовать доступности лекарств в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.При этом препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующие особых условий хранения, в передвижных аптечных пунктах продаваться не будут.Также утвержден список регионов, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области.Ранее правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратовВ России зарегистрировали препарат для лечения рака грудиЦентры медицины здорового долголетия создадут в Крыму

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2026

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