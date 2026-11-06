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Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
Правительство России запустило эксперимент по продаже лекарственных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах, пишет РИА Новости со РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:24
2026-11-06T20:24
2026-11-06T20:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России запустило эксперимент по продаже лекарственных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.Отмечается, что решение, по продаже востребованных препаратов, принятое кабмином, будет способствовать доступности лекарств в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.При этом препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующие особых условий хранения, в передвижных аптечных пунктах продаваться не будут.Также утвержден список регионов, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области.Ранее правительство России расширило перечень стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростовской области накрыли сеть аптек за незаконную продажу препаратовВ России зарегистрировали препарат для лечения рака грудиЦентры медицины здорового долголетия создадут в Крыму
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аптека, лекарства, россия, минздрав рф, новости, новости
Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
В двух регионах РФ начнут продавать лекарства в сельских почтовых отделениях
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Правительство России запустило эксперимент по продаже лекарственных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Отмечается, что решение, по продаже востребованных препаратов, принятое кабмином, будет способствовать доступности лекарств в населенных пунктах, где нет стационарных аптек.
При этом препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующие особых условий хранения, в передвижных аптечных пунктах продаваться не будут.
"Эксперимент продлится до 1 сентября 2029 года. С его помощью будет отработан механизм такой торговли для его широкого внедрения и использования на постоянной основе", - говорится в сообщении.
Также утвержден список регионов, где стартует продажа лекарств в передвижных аптеках, ими стали Нижегородская и Курская области.
Ранее правительство России расширило перечень
стратегически значимых лекарств, включив в него генно-инженерные инсулины и противоопухолевый препарат "Ленватиниб".
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