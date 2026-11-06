https://crimea.ria.ru/20261106/patriarkh-kirill-otmetil-vklad-pochivshego-skhimitropolita-platona-v-razvitie-tserkvi-v-krymu-1160845707.html

Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму

Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T20:14

2026-11-06T20:14

2026-11-06T20:14

симферопольская и крымская епархия

утраты

патриарх кирилл (владимир гундяев)

рпц (русская православная церковь)

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, сообщили ранее в пятницу в Крымской митрополии."Со скорбью воспринял известие о кончине схимитрополита Платона. Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой своей Матери и всех святых, да сопричтет душу от нас преставившегося схимитрополита Платона с праведными, сотворив ему вечную и блаженную память", – приводятся слова патриарха на сайте Российской Православной Церкви.Почивший архипастырь был ревностным работником на ниве Господней, совершал епископские труды в разных церковных уделах, подчеркнул патриарх. Он отметил, что особо ценен вклад почившего в развитие церковно-приходской жизни на Южноамериканском континенте и в управлении Феодосийской епархией.Он добавил, что в последние месяцы митрополит Платон принял великую схиму, "в чем явственно раскрылась его устремленность к молитвенному предстоянию перед Господом, которому он посвятил все свои силы и дарования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольская и крымская епархия, утраты, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), религия