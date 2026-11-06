Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл вознес молитву о упокоении новопреставленного схимитрополита Платона (Удовенко)
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.
В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, сообщили ранее в пятницу в Крымской митрополии.
"Со скорбью воспринял известие о кончине схимитрополита Платона. Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой своей Матери и всех святых, да сопричтет душу от нас преставившегося схимитрополита Платона с праведными, сотворив ему вечную и блаженную память", – приводятся слова патриарха на сайте Российской Православной Церкви.
Почивший архипастырь был ревностным работником на ниве Господней, совершал епископские труды в разных церковных уделах, подчеркнул патриарх. Он отметил, что особо ценен вклад почившего в развитие церковно-приходской жизни на Южноамериканском континенте и в управлении Феодосийской епархией.
"Его тщанием на благословенной земле Тавриды возводились и восстанавливались храмы, созидались крепкие христианские общины. Не только живым словом, но и личным примером веры, действующей любовью владыка свидетельствовал об Истине и вдохновлял вверенную ему паству в шествии стезей спасения", - отметил патриарх Кирилл.
Он добавил, что в последние месяцы митрополит Платон принял великую схиму, "в чем явственно раскрылась его устремленность к молитвенному предстоянию перед Господом, которому он посвятил все свои силы и дарования.