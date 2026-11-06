Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/patriarkh-kirill-otmetil-vklad-pochivshego-skhimitropolita-platona-v-razvitie-tserkvi-v-krymu-1160845707.html
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T20:14
2026-11-06T20:14
симферопольская и крымская епархия
утраты
патриарх кирилл (владимир гундяев)
рпц (русская православная церковь)
религия
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/06/1160845596_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c038437aa06b1d26ac8bcf552bbe6f4f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, сообщили ранее в пятницу в Крымской митрополии."Со скорбью воспринял известие о кончине схимитрополита Платона. Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой своей Матери и всех святых, да сопричтет душу от нас преставившегося схимитрополита Платона с праведными, сотворив ему вечную и блаженную память", – приводятся слова патриарха на сайте Российской Православной Церкви.Почивший архипастырь был ревностным работником на ниве Господней, совершал епископские труды в разных церковных уделах, подчеркнул патриарх. Он отметил, что особо ценен вклад почившего в развитие церковно-приходской жизни на Южноамериканском континенте и в управлении Феодосийской епархией.Он добавил, что в последние месяцы митрополит Платон принял великую схиму, "в чем явственно раскрылась его устремленность к молитвенному предстоянию перед Господом, которому он посвятил все свои силы и дарования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/06/1160845596_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_6719b87e1fa2eeaf1a703a6b30d69839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферопольская и крымская епархия, утраты, патриарх кирилл (владимир гундяев), рпц (русская православная церковь), религия
Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму

Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму

20:14 06.11.2026
 
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Кирилл вознес молитву о упокоении новопреставленного схимитрополита Платона (Удовенко)
Патриарх Кирилл вознес молитву о упокоении новопреставленного схимитрополита Платона (Удовенко)
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с кончиной схимитрополита Платона (Удовенко) и отметил его вклад в развитие церковно-приходской жизни на южноамериканском континенте и в Крыму.
В Москве скончался схимитрополит Платон (Удовенко), который с декабря 2012 до июля 2023 был митрополитом Феодосийской и Керченской епархии, сообщили ранее в пятницу в Крымской митрополии.
"Со скорбью воспринял известие о кончине схимитрополита Платона. Воскресший из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой своей Матери и всех святых, да сопричтет душу от нас преставившегося схимитрополита Платона с праведными, сотворив ему вечную и блаженную память", – приводятся слова патриарха на сайте Российской Православной Церкви.
Почивший архипастырь был ревностным работником на ниве Господней, совершал епископские труды в разных церковных уделах, подчеркнул патриарх. Он отметил, что особо ценен вклад почившего в развитие церковно-приходской жизни на Южноамериканском континенте и в управлении Феодосийской епархией.

"Его тщанием на благословенной земле Тавриды возводились и восстанавливались храмы, созидались крепкие христианские общины. Не только живым словом, но и личным примером веры, действующей любовью владыка свидетельствовал об Истине и вдохновлял вверенную ему паству в шествии стезей спасения", - отметил патриарх Кирилл.

Он добавил, что в последние месяцы митрополит Платон принял великую схиму, "в чем явственно раскрылась его устремленность к молитвенному предстоянию перед Господом, которому он посвятил все свои силы и дарования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Симферопольская и Крымская епархияУтратыПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)РПЦ (Русская православная церковь)Религия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:52В Керчи расчищают русло реки Булганак
20:47Путин собрал Совбез по теме трехсторонних переговоров по Украине
20:37Почему ни один президент Украины не заключит мир с Россией – мнение
20:24Передвижные аптечные пункты появятся в двух регионах РФ
20:14Патриарх Кирилл отметил вклад почившего схимитрополита Платона в развитие церкви в Крыму
19:49Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду
19:34Студенты-реабилитологи из Луганска будут проходить практику в НИИ им. Сеченова в Ялте
19:26Шторм остановил морской транспорт в Севастополе
19:16Путин ввел должности начальников тыла и вооружения в Минобороны
18:45Снег-разведчик и черный лед: погода на выходных в Крыму
18:32Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие
18:18В Феодосии завершили десятилетнюю реставрацию Дачи Стамболи
18:03Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
17:40Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья
17:27Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
17:15Сухогруз с военным имуществом для ВСУ поражен у берегов Одессы
17:07В парке "Патриот" появились стенды памяти погибших военкоров РИА Новости
16:59Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
16:42Житель Москвы арестован за передачу разведданных украинским террористам
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Лента новостейМолния