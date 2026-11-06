https://crimea.ria.ru/20261106/ogranichenie-dvizheniya-poezdov-tavriya-po-krymu-prodlili-do-16-noyabrya-1160838785.html

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября

Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T16:59

2026-11-06T16:59

2026-11-06T16:59

крым

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поезд "таврия"

логистика

керчь

транспорт

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету.Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажировВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", логистика, керчь, транспорт, железная дорога