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Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:59
2026-11-06T16:59
2026-11-06T16:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".В компании отметили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету.Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте перевозчика.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Для пассажиров поездов в Крым ввели талоны на автобусы до СевастополяВ состав поезда "Таврия" включили вагоны для маломобильных пассажировВ Крым из Петербурга пустят дополнительный поезд в новогодние праздники
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крым, новости крыма, поезд "таврия", логистика, керчь, транспорт, железная дорога
Ограничение движения поездов "Таврия" по Крыму продлили до 16 ноября
Действующий порядок движения поездов "Таврия" в Крым продлен до 16 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная и от нее на материк до 16 ноября включительно. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Поезда "Таврия" крымского направления будут курсировать до станции Керчь-Южная Новый парк и отправляться от нее до 16 ноября включительно", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что между Керчью и другими станциями Крыма пассажиров перевозят согласованные автобусы, расписание которых увязано с прибытием и отправлением поездов.
"Если в ж/д билете указана Керчь, а вам надо ехать вглубь полуострова – до Симферополя, Севастополя, Владиславовки или Семи Колодезей, необходимо приобрести талон на автобус. Это можно сделать на нашем сайте (рекомендуем), в ж/д кассе Южной пригородной пассажирской компании либо непосредственно в поезде (в этом случае взимается сбор)", - пояснили в компании.
Если в железнодорожном билете конечной или начальной станцией маршрута указаны Севастополь, Симферополь, Владиславовка или Семь Колодезей, отдельный талон на автобус покупать не нужно. В этом случае пассажира посадят в автобус по железнодорожному билету.
Актуальное расписание автобусов, порядок пересадки и информация о покупке талонов доступны на сайте
перевозчика.
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