https://crimea.ria.ru/20261106/odin-chelovek-pogib-i-esche-odin-ranen-v-dtp-na-kubani-1160844585.html

Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани

Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани

Смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба полиции региона, в результате аварии один человек погиб, еще... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T21:33

2026-11-06T21:33

2026-11-06T21:33

кубань

происшествия

дтп

краснодарский край

мвд по краснодарскому краю

полиция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба полиции региона, в результате аварии один человек погиб, еще один – госпитализирован.По данным правоохранителей, столкновение автомобилей "ВИС" и Kia Rio произошло в пятницу в станице Советской.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавшихВ Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подросткаМаршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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