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Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани
Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани
Смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба полиции региона, в результате аварии один человек погиб, еще... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T21:33
2026-11-06T21:33
2026-11-06T21:33
кубань
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полиция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Смертельное ДТП произошло в Новокубанском районе Краснодарского края. Как сообщает пресс-служба полиции региона, в результате аварии один человек погиб, еще один – госпитализирован.По данным правоохранителей, столкновение автомобилей "ВИС" и Kia Rio произошло в пятницу в станице Советской.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавшихВ Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подросткаМаршрутка врезалась в грузовик в Ростове – пострадали шесть человек
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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кубань, происшествия, дтп, краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, полиция, фото
Один человек погиб и еще один ранен в ДТП на Кубани
МВД: один человек погиб и еще один ранен в ДТП в Новокубанском районе Кубани