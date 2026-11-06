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Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы
В Крыму утром в пятницу работают системы противовоздушной оборон - отражаются удары украинских беспилотников. Крымский мост работает в штатном режиме. В... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:08
2026-11-06T07:08
2026-11-06T07:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму утром в пятницу работают системы противовоздушной оборон - отражаются удары украинских беспилотников. Крымский мост работает в штатном режиме. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Режим временного ограничения электроснабжения снят с вечера четверга, но утром в городе не ходят троллейбусы.Беспилотная опасность в Крыму сохраняется в течение всей ночи. К утру в Главном управлении МЧС России по региону предупредили о работе ПВО на востоке полуострова.Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме, движение транспорта не останавливалось. К утру проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.В Севастополе в течение ночи сирены воздушной тревоги не включали. При этом в городе поздним вечером сняли ограничения электроснабжения и включили всех абонентов. К утру остановлены троллейбусы и некоторые автобусные рейсы."Автобусы № 23*, 30, 24, 72, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом", - сообщили в департаменте транспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы
Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму утром в пятницу работают системы противовоздушной оборон - отражаются удары украинских беспилотников. Крымский мост работает в штатном режиме. В Севастополе ночь прошла без происшествий. Режим временного ограничения электроснабжения снят с вечера четверга, но утром в городе не ходят троллейбусы.
Беспилотная опасность в Крыму сохраняется в течение всей ночи. К утру в Главном управлении МЧС России по региону предупредили о работе ПВО на востоке
полуострова.
Крымский мост в течение ночи работал в штатном режиме, движение транспорта не останавливалось. К утру проезд к пунктам досмотра со стороны Керчи и Тамани свободен.
В Севастополе в течение ночи сирены воздушной тревоги не включали. При этом в городе поздним вечером сняли ограничения электроснабжения и включили всех абонентов.
К утру остановлены троллейбусы и некоторые автобусные рейсы.
"Автобусы № 23*, 30, 24, 72, 79, 92 временно не осуществляют движение. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 10, 12, 14 временно осуществляют движение автобусы. Автобусы № 18, 37, 40, 41, 129, 182, 183 работают согласно расписанию. Автобусы иных маршрутов следуют с увеличенным интервалом", - сообщили в департаменте транспорта.
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