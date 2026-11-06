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Новости Крыма: что происходит со светом в районах - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Новости Крыма: что происходит со светом в районах
Новости Крыма: что происходит со светом в районах - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Новости Крыма: что происходит со светом в районах
В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:56
2026-11-06T13:56
крым
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энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.Какая сложилась обстановка в городах и районах республики – в материале РИА Новости Крым.Симферополь. Город частично остается без света. Из-за ситуации с электроснабжением изменились маршруты движения некоторых троллейбусов.Евпатория. С утра во многих районах города отсутствует электричество, временно остановлено движение трамваев. В Евпатории работают шесть Центров содействия населению, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, обратиться за помощью волонтеров.Алушта. Муниципальный округ полностью обесточен. Из-за перебоев со светом останавливается работа котельных, предупреждали в ЕДДС города.Ялта. Ялтинский регион остается частично без света. Работают Центры содействия и "Островки комфорта", где местные жители могут получить необходимые помощь и поддержку.Саки. Электроснабжение в городе ограничили ориентировочно до 17:00 из-за неотложных ремонтных работ. Общественный транспорт работает в штатном режиме, тепло подается в жилые дома и на соцобъекты.Феодосия. Феодосийский округ частично остается без света с утра. Из-за аварии на электросетях многие районы Феодосии остались без воды, подготовлен график подвоза.Керчь. Городской округ остался без воды в пятницу, о чем сообщили на предприятии "Вода Крыма". Организован подвоз воды.Ленинский район. Введен временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 для города Щелкино и села Батальное.Бахчисарайский район. Полностью отключено энергоснабжение Бахчисарая и Бахчисарайского района, ведутся работы на магистральных сетях, время их завершения не сообщается. Из-за аварии на водоводе некоторые улицы Бахчисарая остались без воды.Красноперекопский район. С 10:30 в ряде сел пропал свет.Севастополь. С утра в городе введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. До 24:00 ограничен режим потребления электрической мощности для бизнеса.Троллейбусы в городе временно не ходят, на замену выведены автобусы. Последние следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера с утра ходили по расписанию, с 13:45 паром приостановил работу из-за ухудшения погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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РИА Новости Крым
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крым, севастополь, новости крыма, новости севастополя, энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электричество, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму
Новости Крыма: что происходит со светом в районах

Новости Крыма: города и районы 6 ноября остались без света и воды из-за дефицита мощности

13:56 06.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.
Какая сложилась обстановка в городах и районах республики – в материале РИА Новости Крым.
Симферополь. Город частично остается без света. Из-за ситуации с электроснабжением изменились маршруты движения некоторых троллейбусов.
Евпатория. С утра во многих районах города отсутствует электричество, временно остановлено движение трамваев. В Евпатории работают шесть Центров содействия населению, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, обратиться за помощью волонтеров.
Алушта. Муниципальный округ полностью обесточен. Из-за перебоев со светом останавливается работа котельных, предупреждали в ЕДДС города.
Ялта. Ялтинский регион остается частично без света. Работают Центры содействия и "Островки комфорта", где местные жители могут получить необходимые помощь и поддержку.
Саки. Электроснабжение в городе ограничили ориентировочно до 17:00 из-за неотложных ремонтных работ. Общественный транспорт работает в штатном режиме, тепло подается в жилые дома и на соцобъекты.
Феодосия. Феодосийский округ частично остается без света с утра. Из-за аварии на электросетях многие районы Феодосии остались без воды, подготовлен график подвоза.
Керчь. Городской округ остался без воды в пятницу, о чем сообщили на предприятии "Вода Крыма". Организован подвоз воды.
Ленинский район. Введен временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 для города Щелкино и села Батальное.
Бахчисарайский район. Полностью отключено энергоснабжение Бахчисарая и Бахчисарайского района, ведутся работы на магистральных сетях, время их завершения не сообщается. Из-за аварии на водоводе некоторые улицы Бахчисарая остались без воды.
Красноперекопский район. С 10:30 в ряде сел пропал свет.
Севастополь. С утра в городе введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.
"По поступившей оперативной информации, ориентировочно к 18:00 Севастополю планируют выделить дополнительный объем мощности. Это позволит возобновить подачу электроэнергии потребителям и перейти к чередованию очередей по графикам", - указали в "Севастопольэнерго".
Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. До 24:00 ограничен режим потребления электрической мощности для бизнеса.
Троллейбусы в городе временно не ходят, на замену выведены автобусы. Последние следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера с утра ходили по расписанию, с 13:45 паром приостановил работу из-за ухудшения погодных условий.
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Заголовок открываемого материала
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
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16:15Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут
15:50В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
15:36Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
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15:15Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками
15:01В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
14:47Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
14:34В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева
14:28Авиационную опасность объявили на Кубани
14:15Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось
14:08Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди
13:56Новости Крыма: что происходит со светом в районах
13:48На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
13:39Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
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