https://crimea.ria.ru/20261106/novosti-kryma-chto-proiskhodit-so-svetom-v-rayonakh-1160831685.html

Новости Крыма: что происходит со светом в районах

Новости Крыма: что происходит со светом в районах - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Новости Крыма: что происходит со светом в районах

В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T13:56

2026-11-06T13:56

2026-11-06T13:56

крым

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отключение электроэнергии

электричество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.Какая сложилась обстановка в городах и районах республики – в материале РИА Новости Крым.Симферополь. Город частично остается без света. Из-за ситуации с электроснабжением изменились маршруты движения некоторых троллейбусов.Евпатория. С утра во многих районах города отсутствует электричество, временно остановлено движение трамваев. В Евпатории работают шесть Центров содействия населению, где можно зарядить мобильные устройства, воспользоваться стационарным телефоном, обратиться за помощью волонтеров.Алушта. Муниципальный округ полностью обесточен. Из-за перебоев со светом останавливается работа котельных, предупреждали в ЕДДС города.Ялта. Ялтинский регион остается частично без света. Работают Центры содействия и "Островки комфорта", где местные жители могут получить необходимые помощь и поддержку.Саки. Электроснабжение в городе ограничили ориентировочно до 17:00 из-за неотложных ремонтных работ. Общественный транспорт работает в штатном режиме, тепло подается в жилые дома и на соцобъекты.Феодосия. Феодосийский округ частично остается без света с утра. Из-за аварии на электросетях многие районы Феодосии остались без воды, подготовлен график подвоза.Керчь. Городской округ остался без воды в пятницу, о чем сообщили на предприятии "Вода Крыма". Организован подвоз воды.Ленинский район. Введен временный график подачи воды с 06:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 для города Щелкино и села Батальное.Бахчисарайский район. Полностью отключено энергоснабжение Бахчисарая и Бахчисарайского района, ведутся работы на магистральных сетях, время их завершения не сообщается. Из-за аварии на водоводе некоторые улицы Бахчисарая остались без воды.Красноперекопский район. С 10:30 в ряде сел пропал свет.Севастополь. С утра в городе введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.Электроэнергии, поступающей в Севастополь, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. До 24:00 ограничен режим потребления электрической мощности для бизнеса.Троллейбусы в городе временно не ходят, на замену выведены автобусы. Последние следуют с увеличенным интервалом. Пассажирские катера с утра ходили по расписанию, с 13:45 паром приостановил работу из-за ухудшения погодных условий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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