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На востоке Крыма работает ПВО
На востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.11.2026
На востоке Крыма работает ПВО
Утром в пятницу в Крыму объявлена беспилотная опасность. Средства противовоздушной обороны отражают атаки ВСУ с неба. Об этом сообщает Главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:17
2026-11-06T06:17
2026-11-06T06:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Крыму объявлена беспилотная опасность. Средства противовоздушной обороны отражают атаки ВСУ с неба. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Жителей и гостей полуострова призывают сохраняйте спокойствие и укрыться в безопасных местах.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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На востоке Крыма работает ПВО
На востоке Крыма работает ПВО - объявлена беспилотная опасность
06:17 06.11.2026 (обновлено: 06:23 06.11.2026)