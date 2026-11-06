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На востоке Крыма работает ПВО

На востоке Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 06.11.2026

На востоке Крыма работает ПВО

Утром в пятницу в Крыму объявлена беспилотная опасность. Средства противовоздушной обороны отражают атаки ВСУ с неба. Об этом сообщает Главное управление МЧС... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T06:17

2026-11-06T06:17

2026-11-06T06:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Утром в пятницу в Крыму объявлена беспилотная опасность. Средства противовоздушной обороны отражают атаки ВСУ с неба. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Крыму.Жителей и гостей полуострова призывают сохраняйте спокойствие и укрыться в безопасных местах.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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