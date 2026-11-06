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На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер - РИА Новости Крым, 06.11.2026
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:48
2026-11-06T13:48
2026-11-06T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей города избегать нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и вблизи рекламных щитов;Также следует по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
В Севастополе 7 ноября ожидаются мокрый снег и сильный ветер - МЧС