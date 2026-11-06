Рейтинг@Mail.ru
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/na-sevastopol-obrushatsya-mokryy-sneg-i-silnyy-veter-1160830498.html
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер - РИА Новости Крым, 06.11.2026
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T13:48
2026-11-06T13:48
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
мчс севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111565/92/1115659286_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_e19373640d8033ecd51f3e9fb855b7dd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.Спасатели призывают жителей и гостей города избегать нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и вблизи рекламных щитов;Также следует по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261029/kogda-v-krym-pridut-morozy-1160612339.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/111565/92/1115659286_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_59acc6ca04861777e7ab89ebf9d68fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, мчс севастополя
На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер

В Севастополе 7 ноября ожидаются мокрый снег и сильный ветер - МЧС

13:48 06.11.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Сильный ветер, дождь и мокрый снег ожидаются в Севастополе в субботу, 7 ноября. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"7 ноября порывы северо-восточного ветра в Севастополе могут достигнуть 18 м/с. Ночью возможен дождь, днем небольшие осадки: дождь, мокрый снег, снежная крупа", - говорится в сообщении.
Спасатели призывают жителей и гостей города избегать нахождения у фасадов домов, под деревьями, рядом с ветхими и не укрепленными конструкциями, возле опор ЛЭП и вблизи рекламных щитов;
Также следует по возможности отказаться от дальних поездок, выходов в море, в горы и в лес, а также от долгих пеших переходов по городу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Плато Ай-Петри
29 октября, 12:12Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда в Крым придут морозы
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяПогода в КрымуКрымская погодаШтормовое предупреждениеМЧС Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
16:17Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе
16:15Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут
15:50В Красногвардейском районе Крыма вводят графики подачи воды
15:36Спецтехника и песчано-соляная смесь: Севастополь готовится к первому снегу
15:24На Крымском мосту начала расти очередь
15:15Зеленский против Кличко: к коммунальщикам Киева нагрянули с обысками
15:01В Джанкойском районе будут работать взрывотехники
14:47Верховная Рада осталась без света, воды и тепла
14:34В Крыму планируют создать педагогический центр в честь Менделеева
14:28Авиационную опасность объявили на Кубани
14:15Путин принял в Кремле секретаря совбеза Ирана: что обсуждалось
14:08Севастополь обесточен: отключены все четыре очереди
13:56Новости Крыма: что происходит со светом в районах
13:48На Севастополь обрушатся мокрый снег и сильный ветер
13:39Враг снова ударил по автобусу в ЛНР: ранены три человека
13:31Умер бывший управляющий Феодосийской епархией митрополит Платон
13:20Громадные потери: скольких боевиков ВСУ лишился киевский режим
13:13В Севастополе сгорел жилой дом
13:06ПВО сбила шесть украинских ракет "Фламинго" и "Нептун"
Лента новостейМолния