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На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.11.2026
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту днем в пятницу выросла очередь со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T15:24
2026-11-06T15:24
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу выросла очередь со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.С утра в пятницу и до трех часов дня проезд по мосту с обеих его сторон оставался свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика
На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту скопилась очередь из 40 автомобилей

15:24 06.11.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу выросла очередь со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 40 транспортных средств", – сказано в сообщении по состоянию на 15 часов.
Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.
С утра в пятницу и до трех часов дня проезд по мосту с обеих его сторон оставался свободным.
Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.
Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
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