https://crimea.ria.ru/20261106/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1160834660.html

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 06.11.2026

На Крымском мосту начала расти очередь

На Крымском мосту днем в пятницу выросла очередь со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T15:24

2026-11-06T15:24

2026-11-06T15:24

ситуация на дорогах крыма

крым

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/04/1152180413_219:423:1173:960_1920x0_80_0_0_2770d20ec8b359145cbf120acad188b2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту днем в пятницу выросла очередь со стороны Крыма. Об этом сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к объекту.Со стороны Тамани очереди на проезд по транспортному переходу через Керченский пролив нет.С утра в пятницу и до трех часов дня проезд по мосту с обеих его сторон оставался свободным.Ранее были опубликованы обновленные правила проезда по Крымскому мосту. По мостовому проезду разрешили движение авто с прицепом и эвакуаторам. При этом на транспортном переходе через Керченский пролив по-прежнему действуют обязательные правила: нужно пройти досмотр транспорта, багажа и граждан.Крымский мост является стратегическим объектом, на котором действуют повышенные меры безопасности. В частности, по автодорожной части Крымского моста запрещено движение гибридных транспортных средств и электромобилей, а также проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика