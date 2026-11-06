https://crimea.ria.ru/20261106/moschnoe-navodnenie-na-korsike-est-pogibshie-1160841304.html

Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие

Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Мощное наводнение на Корсике: есть погибшие

На французский остров Корсика обрушились сильные дожди и наводнения. Два человека погибли в унесенной течением машине, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T18:32

2026-11-06T18:32

2026-11-06T18:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. На французский остров Корсика обрушились сильные дожди и наводнения. Два человека погибли в унесенной течением машине, пишет РИА Новости со ссылкой на главу МВД Франции Лоран Нуньес.Как сообщают местные СМИ со ссылкой на префектуру Южной Корсики, трагедия произошла на региональной дороге, соединяющей Бонифачо с Порто-Веккьо.Отмечается, что на острове введен оранжевый уровень погодной опасности. На юге Корсики проводились эвакуационные мероприятия. В департаменте Южная Корсика за 48 часов выпала двухмесячная норма осадков.Ранее в Непале, в результате внезапного наводнения смыло около 40 жилых домов и несколько подвесных мостов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный Эль-Ниньо может унести сотни тысяч жизней за полгодаМетеорологи ждут пик Эль-Ниньо с ноября – что будет с погодойСильное землетрясение произошло в Таджикистане – что известно

франция

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2026

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новости, наводнение, в мире, погода, происшествия, франция