https://crimea.ria.ru/20261106/moschi-svyatitelya-luki-snova-perenesut-1160837501.html

Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут

Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут

До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T16:15

2026-11-06T16:15

2026-11-06T16:15

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

крымская митрополия

крым

новости крыма

православие

симферопольская и крымская епархия

религия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.Отмечается, что 8 ноября в этом храме в 8:30 состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя Луки. По окончании богослужения во дворе храма всем прихожанам будет предложено радушное угощение, добавили в митрополии.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал детям о святителе Луке КрымскомРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделаноЛагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крымская митрополия, крым, новости крыма, православие, симферопольская и крымская епархия, религия