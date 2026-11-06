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Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут
Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут
До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:15
2026-11-06T16:15
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.Отмечается, что 8 ноября в этом храме в 8:30 состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя Луки. По окончании богослужения во дворе храма всем прихожанам будет предложено радушное угощение, добавили в митрополии.Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал детям о святителе Луке КрымскомРеставрация Свято-Троицкого монастыря в Крыму – что будет сделаноЛагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
https://crimea.ria.ru/20261106/v-simferopole-poyavitsya-istoricheskiy-kvartal-svyatitelya-luki-krymskogo-1160822504.html
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РИА Новости Крым
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крымская митрополия, крым, новости крыма, православие, симферопольская и крымская епархия, религия
Мощи святителя Луки Крымского снова перенесут

Мощи святителя Луки Крымского перенесут на 8 месяцев в Екатерининский храм в Симферополе

16:15 06.11.2026
 
© Канал Сергея Аксенова в МАКСМощи святителя Луки Крымского в Александро-Невском соборе Симферополя
Мощи святителя Луки Крымского в Александро-Невском соборе Симферополя
© Канал Сергея Аксенова в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. До лета 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут находиться в строящемся храме Великомученицы Екатерины в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской митрополии.
"С 8 ноября 2026 года по июнь 2027 года мощи святителя Луки Крымского будут пребывать в строящемся храме по улице 60 лет Октября города Симферополя", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что 8 ноября в этом храме в 8:30 состоится архиерейское богослужение, а затем молебен у мощей святителя Луки. По окончании богослужения во дворе храма всем прихожанам будет предложено радушное угощение, добавили в митрополии.
Ранее сообщалось, что в октябре в Симферополе состоялась церемония переноса мощей святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого женского монастыря в Александро-Невский собор Симферополя. Это связано с подготовкой к масштабным мероприятиям в честь юбилея святителя Луки, который будет отмечаться в 2027 году. Торжества пройдут не только в Крыму и в других регионах России, связанных с жизнью святителя, но и за рубежом — в странах, где есть храмы, освященные в его честь.
Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий (святитель Лука) – выдающийся хирург, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, профессор, духовный писатель.
В 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета, по окончании которого устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста. Как врач госпиталя в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. В 1921 году в Ташкенте он принял священный сан, в 1923-м – монашеский постриг с именем Лука и был рукоположен во епископа.
В годы Великой Отечественной войны — консультант всех госпиталей Красноярского края и главный хирург эвакогоспиталя. Лауреат Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 годы – архиепископ Симферопольский и Крымский.
Святитель Лука скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен РПЦ к лику местночтимых святых в 1995 году.
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Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)Крымская митрополияКрымНовости КрымаПравославиеСимферопольская и Крымская епархияРелигия
 
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