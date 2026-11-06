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Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября
Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября
Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T09:35
2026-11-06T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.До минус 3 градусов ожидается ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.Ранее сообщалось, что минувшей ночью температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений - зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, минус 1 градус на Ангарском перевале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко увеличилась водность рекБеспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреСтоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"
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крым, крымский гидрометцентр, погода, погода в крыму, крымская погода, заморозки, новости крыма
Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября

В степных и предгорных районах Крыма похолодает до минус 3 градусов 8 и 9 ноября

09:35 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.

"Наиболее холодные ночи и дни – 8-9 ноября. Мы даем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла ночью", – рассказали синоптики.

До минус 3 градусов ожидается ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.

"И днем 8-9 ноября в общем-то будет холодно, всего лишь 3-8 градусов тепла. В столице республики ожидается плюс 4-5 градусов днем", – рассказали в гидрометцентре.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений - зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, минус 1 градус на Ангарском перевале.
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