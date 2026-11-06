https://crimea.ria.ru/20261106/moroznye-nochi-ozhidayutsya-v-krymu-8-i-9-noyabrya-1160804570.html

Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября

Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября

Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T09:35

2026-11-06T09:35

2026-11-06T09:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Наиболее холодные ночи ожидаются в Крыму 8-9 ноября. Температура воздуха опустится до 3 градусов мороза, сообщили РИА Новости Крым в республиканском гидрометцентре.До минус 3 градусов ожидается ночью в степных и предгорных районах Крыма. Это, в частности, Симферопольский, Белогорский, Красногвардейский районы. На побережье будет теплее – до плюс 2 градусов ночью.Ранее сообщалось, что минувшей ночью температура воздуха в горах Крыма опустилась до отрицательных значений - зафиксировано минус 4 градуса на Ай-Петри, минус 1 градус на Ангарском перевале.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму резко увеличилась водность рекБеспрецедентное количество: синоптики оценили осадки в Крыму в октябреСтоит ли в Крыму менять резину на зимнюю в ноябре: ответ "ФОБОС"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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