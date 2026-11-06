Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.