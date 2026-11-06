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Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе
Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе
Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей,... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:17
2026-11-06T16:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.Хуснуллин отметил, что из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения. А потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок. Принятая мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.До этого на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиарда рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты
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5
4.7
96
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Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе

Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе - Хуснуллин

16:17 06.11.2026 (обновлено: 16:20 06.11.2026)
 
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Продажа дома - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Льготная ипотека на покупку жилья в достраивающихся домах запущена в Крыму и Севастополе. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем канале в МАКС.
"Запущена льготная ипотека по ставке 8% на покупку квартир или апартаментов в достраивающихся домах в Крыму и Севастополе. Решение принимали вместе с Минфином, Минстроем и Минэком после анализа ситуации на полуострове", - написал он.
Хуснуллин отметил, что из-за оперативной обстановки на полуострове есть экономические, энергетические и логистические ограничения. А потому сейчас важно поддержать и людей, и строительный рынок. Принятая мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%. Такое предложение он озвучил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации, где обсуждали параметры проекта федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.
До этого на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе правительство России выделило около 2,5 миллиарда рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ИпотекаКрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМарат ХуснуллинЖилье в Крыму
 
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Заголовок открываемого материала
16:27Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
16:17Льготная ипотека по ставке 8% запущена в Крыму и Севастополе
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