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Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
Новый лагерь в составе Международного детского центра "Артек" будет назван в честь святителя Луки Крымского. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T10:45
2026-11-06T10:45
2026-11-06T10:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новый лагерь в составе Международного детского центра "Артек" будет назван в честь святителя Луки Крымского. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.Министр отметил, что примеры таких исторических и духовных деятелей помогают говорить со школьниками о нравственном выборе, служении людям и ответственности.В 2027 году в России на государственном уровне отметят 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. План основных мероприятий включает 124 инициативы в регионах России и за рубежом. Среди них – просветительские, мемориальные, выставочные и издательские проекты, ремонтные работы на объектах, связанных с жизнью и служением святителя, указали в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал детям о святителе Луке КрымскомВ Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"Мощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор Симферополя
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святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крым, мдц "артек", сергей кравцов, минпросвещения рф, новости
Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
Новый лагерь "Артека" назовут в честь святителя Луки Крымского