https://crimea.ria.ru/20261106/lager-v-arteke-nazovut-v-chest-svyatitelya-luki-1160821616.html

Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки

Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки

Новый лагерь в составе Международного детского центра "Артек" будет назван в честь святителя Луки Крымского. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T10:45

2026-11-06T10:45

2026-11-06T10:45

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

крым

мдц "артек"

сергей кравцов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Новый лагерь в составе Международного детского центра "Артек" будет назван в честь святителя Луки Крымского. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России.Министр отметил, что примеры таких исторических и духовных деятелей помогают говорить со школьниками о нравственном выборе, служении людям и ответственности.В 2027 году в России на государственном уровне отметят 150-летие со дня рождения святителя Луки Крымского (Войно-Ясенецкого) в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. План основных мероприятий включает 124 инициативы в регионах России и за рубежом. Среди них – просветительские, мемориальные, выставочные и издательские проекты, ремонтные работы на объектах, связанных с жизнью и служением святителя, указали в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал детям о святителе Луке КрымскомВ Азовском и Черном морях будет работать буксир "Святитель Лука"Мощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор Симферополя

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святитель лука крымский (войно-ясенецкий), крым, мдц "артек", сергей кравцов, минпросвещения рф, новости