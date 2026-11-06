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Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
В условиях быстрого темпа жизни и коротких отпусков здравницам необходимо иметь в наличии как длительные, так и короткие программы реабилитации. В этом убежден... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T18:03
2026-11-06T18:03
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ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым. В условиях быстрого темпа жизни и коротких отпусков здравницам необходимо иметь в наличии как длительные, так и короткие программы реабилитации. В этом убежден министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.В СССР оздоровительная смена длилась не менее 21 дня, а санаторно-курортная была рассчитана на 24 дня. Сейчас, по словам Ганзия, предлагаются абсолютно разные программы: и семь дней, и 14, и 21 день. На прошедшем в конце октября в Москве круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов отметил, что согласно мониторингу отрасли среднее время пребывания в санаториях неуклонно сокращается: если в 2005 году пациенты проводили в здравницах в среднем 16—18 суток, то в 2026 году в ряде регионов этот показатель упал до 4—6 дней.По мнению Данилова, сокращение сроков пребывания напрямую снижает эффективность восстановительных процедур.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые регионы России перенимают опыт курортолечения в КрымуРоссии необходима программа поддержки "Курортный доктор" – мнениеКрымский курорт признали лучшим в мире для оздоровления
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туризм в крыму, туризм, санаторий, санатории крыма, сергей ганзий, оздоровление, крым
Короткие программы в санаториях позволят оздоровить максимум россиян
Курортам Крыма нужно предлагать гостям в том числе и короткие оздоровительные программы
ЯЛТА, 6 ноя – РИА Новости Крым. В условиях быстрого темпа жизни и коротких отпусков здравницам необходимо иметь в наличии как длительные, так и короткие программы реабилитации. В этом убежден министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
В СССР оздоровительная смена длилась не менее 21 дня, а санаторно-курортная была рассчитана на 24 дня. Сейчас, по словам Ганзия, предлагаются абсолютно разные программы: и семь дней, и 14, и 21 день.
"Безусловно, мы с вами понимаем, что те программы, которые были заложены, разработаны в те времена - 21 день и 24 - они наиболее полно дают эффект. В то же время отпуска сильно сокращаются, они бывают и недельными, и десятидневные. Поэтому, в том числе для того, чтобы хотя бы в таких условиях максимально оздоровить население Российской Федерации, санатории предлагают и короткие программы", - сказал он корреспонденту РИА Новости Крым.
На прошедшем в конце октября в Москве круглом столе в Совете Федерации, посвященном развитию санаторно-курортного лечения и медицинского туризма, медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма Михаил Данилов отметил, что согласно мониторингу отрасли среднее время пребывания в санаториях неуклонно сокращается: если в 2005 году пациенты проводили в здравницах в среднем 16—18 суток, то в 2026 году в ряде регионов этот показатель упал до 4—6 дней.
По мнению Данилова, сокращение сроков пребывания напрямую снижает эффективность восстановительных процедур.
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