https://crimea.ria.ru/20261106/kak-krymskaya-ipoteka-otrazitsya-na-rynke-zhilya-1160840155.html

Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья

Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Как "крымская ипотека" отразится на рынке жилья

Запуск льготной ипотеки по ставке 8% в Крыму и Севастополе поддержит застройщиков и переориентирует покупателей на первичный рынок, тогда как вторичный рынок... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T17:40

2026-11-06T17:40

2026-11-06T17:40

эксклюзивы риа новости крым

ипотека

жилье в крыму

надежда буйлова

мнения

крым

недвижимость в крыму

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/01/0d/1152358527_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_dfa5db2cf735fce06039056d50a971ea.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Запуск льготной ипотеки по ставке 8% в Крыму и Севастополе поддержит застройщиков и переориентирует покупателей на первичный рынок, тогда как вторичный рынок рискует столкнуться с дальнейшей стагнацией. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказала специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова.Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о запуске на полуострове льготной ипотеки на покупку квартир или апартаментов в достраивающихся домах. Ставка составит 8% годовых, сумма кредита - до 8 миллионов рублей. По словам Хуснуллина, принятая мера позволит стимулировать спрос и поможет реализации строящихся проектов. До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил запустить льготную "крымскую ипотеку" для Севастополя и Крыма по ставке 6%."Застройщики, в принципе, выиграют от этого, потому что ипотеку под 8% ждали многие, кто не может войти в семейную ипотеку и другие льготные программы. Это все равно не 17–18%, стандартная ставка… Сейчас будет распродано то, что стояло совсем", - полагает собеседница агентства.По ее словам, спрос на "крымскую ипотеку" уже есть. Вместе с тем эксперты фиксируют и рост цен: застройщики начали корректировать стоимость лотов в сторону повышения. Она напомнила, что программа действует до конца апреля и предполагает ряд ограничений: максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей, а стоимость квадратного метра в новостройках не должна превышать 350 тысяч рублей."Вся эта история направлена на то, чтобы поддержать в непростой ситуации застройщиков, это правильно. Но вторичный рынок, конечно, реагирует на это пока стагнацией", - подчеркнула риэлтор.Буйлова отметила, что на вторичном рынке ситуация остается вялой: весной активность была выше, чем осенью, что характерно и для других регионов России, включая Москву. Кроме того, акции материковых застройщиков уже подталкивают вторичный рынок к некоторому снижению цен."В Крыму все зависит не только от того, что ввели ипотеку и все забегали. Внутренний рынок - крымчане воспряли, а внешний рынок - покупатели пока посматривают со стороны", - резюмировала эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:870 тысяч российских семей воспользовались программой "Семейная ипотека"Ввод многоквартирного жилья в Крыму вырос на 10%В Севастополе предложили расширить льготную ипотеку на апартаменты

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ипотека, жилье в крыму, надежда буйлова, мнения, крым, недвижимость в крыму