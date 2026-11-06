https://crimea.ria.ru/20261106/iz-rossii-vydvorili-bolee-63-tysyach-migrantov-s-nachala-goda-1160825416.html

Из России выдворили более 63 тысяч мигрантов с начала года

Из России выдворили более 63 тысяч мигрантов с начала года - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Из России выдворили более 63 тысяч мигрантов с начала года

За восемь месяцев 2026 года в отношении более 260 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда в Россию. Выдворено из страны более 63 тысяч иностранцев с... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T12:47

2026-11-06T12:47

2026-11-06T12:47

нелегальные мигранты

мигранты

миграционная политика

россия

вячеслав володин

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. За восемь месяцев 2026 года в отношении более 260 тысяч мигрантов принято решение о запрете въезда в Россию. Выдворено из страны более 63 тысяч иностранцев с начала года, сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.По его информации, основное количество отказов во въезде в Россию связано с административным выдворением и депортацией из страны.Вместе с тем Федеральной службой судебных приставов за девять месяцев 2026 года было принудительно выдворено из РФ 63,5 тысячи мигрантов, нарушивших российское законодательство, уточнил Володин.Он отметил, что вступил в силу федеральный закон, которым перечень статей КоАП, предусматривающих, кроме штрафа, выдворение мигрантов из страны за совершенные правонарушения, увеличился более чем в 2 раза. Ранее такая мера ответственности была в 22 статьях КоАП, теперь - в 45.Выдворение иностранцам грозит в том числе за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии, нарушение общественного порядка, дискриминацию и другие действия.Ранее сообщалось, что в России работающие иностранцы будут платить налог за каждого неработающего члена семьи, находящегося в стране. Соответствующий закон вступит в силу с 2027 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три тысячи миграционных нарушений нашли на Кубани за 10 днейНелегальная работа в Крыму привела мигрантов к выдворению из страныВ Крыму полицейские организовали канал нелегальной миграции: приговор суда

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2026

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нелегальные мигранты, мигранты, миграционная политика, россия, вячеслав володин, новости