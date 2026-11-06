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Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
Два человека пострадали в результате столкновения иномарки и мотоцикла в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T17:27
2026-11-06T17:27
2026-11-06T17:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Два человека пострадали в результате столкновения иномарки и мотоцикла в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба полиции Севастополя.Авария произошла в пятницу днем на улице Борисова. 67-летний водитель Opel при повороте на прилегающую территорию не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом Honda под управлением 22-летнего мужчины.В момент ДТП пострадавшие находились в шлеме и защитной экипировке, что позволило минимизировать травмы. Видимые признаки опьянения у водителей отсутствуют. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму водителю без прав вынесли приговор за смерть подросткаАвто влетело в дерево: в страшном ДТП в Феодосии погиб 18-летний пареньВ Севастополе иномарка сбила на "зебре" сразу двух женщин
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Иномарка влетела в мотоцикл в Севастополе – двое пострадавших
МВД: два человека пострадали в Севастополе при столкновении иномарки и мотоцикла
17:27 06.11.2026 (обновлено: 17:32 06.11.2026)