https://crimea.ria.ru/20261106/gromadnye-poteri-skolkikh-boevikov-vsu-lishilsya-kievskiy-rezhim-1160827280.html

Громадные потери: скольких боевиков ВСУ лишился киевский режим

Громадные потери: скольких боевиков ВСУ лишился киевский режим - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Громадные потери: скольких боевиков ВСУ лишился киевский режим

Украинская армия за прошедшую неделю в зоне СВО потеряла почти 8 тысяч боевиков и свыше 600 единиц различной военной техники, говорится в недельной сводке... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T13:20

2026-11-06T13:20

2026-11-06T13:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Украинская армия за прошедшую неделю в зоне СВО потеряла почти 8 тысяч боевиков и свыше 600 единиц различной военной техники, говорится в недельной сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки противник потерял более 1310 военнослужащих, 12 боевых бронированных машин, 94 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и девять станций радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие группировки "Запад" заняли выгодные рубежи и позиции. Потери ВСУ на данном направлении составили свыше 1380 боевиков, 12 боевых бронированных машин, 97 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и 16 станций РЭБ.Бойцы "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. В зоне ответственности группировки противник потерял более 1270 солдат и офицеров, 10 боевых бронированных машин, 186 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.В течение недели подразделения "Центра" заняли выгодные рубежи и позиции. Вооруженные формирования Украины потеряли на данном направлении более 2380 боевиков, 45 боевых бронированных машин, 53 автомобиля, шесть орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.Военнослужащие группировки "Восток" продолжали продвижение в глубину обороны противника. ВСУ здесь лишились за неделю свыше 1410 военных, 14 боевых бронированных машин, 36 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции РЭБ.Бойцы "Днепра" улучшили тактическое положение, уничтожив до 170 военнослужащих ВСУ, 65 автомобилей, артиллерийское орудие и восемь станций РЭБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери Киева растут на всех фронтах – что произошло в зоне СВО за суткиНовости СВО: армия России уничтожает боевиков и технику врагаНовости СВО – что происходит на фронте

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика