https://crimea.ria.ru/20261106/grafiki-ne-deystvuyut-v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1160817360.html
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:44
2026-11-06T07:44
2026-11-06T07:44
севастополь
севастопольэнерго
энергосистема крыма
электричество
электроэнергия
электросети крыма
отключение электроэнергии в крыму
новости севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_0:269:1280:989_1920x0_80_0_0_95ccfc967b57efa632bde6db4360dac1.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.Там уточнили, что электроэнергии, которая поступает в регион, недостаточно для ее подачи по графикам."При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", - добавили в Севастопольэнерго.Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0b/12/1151013410_35:262:1244:1169_1920x0_80_0_0_75b9e4647fc7b247caa9e439e0ce4086.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, севастопольэнерго, энергосистема крыма, электричество, электроэнергия, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости севастополя
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения