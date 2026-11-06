https://crimea.ria.ru/20261106/grafiki-ne-deystvuyut-v-sevastopole-ogranichili-elektrosnabzhenie-1160817360.html

Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение

Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T07:44

2026-11-06T07:44

2026-11-06T07:44

севастополь

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новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.Там уточнили, что электроэнергии, которая поступает в регион, недостаточно для ее подачи по графикам."При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", - добавили в Севастопольэнерго.Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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