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Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:44
2026-11-06T07:44
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.Там уточнили, что электроэнергии, которая поступает в регион, недостаточно для ее подачи по графикам."При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", - добавили в Севастопольэнерго.Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение

В Севастополе ввели режим временного ограничения электроснабжения

07:44 06.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Об этом сообщили в Севастопольэнерго.
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме", - уточнили в компании.
Там уточнили, что электроэнергии, которая поступает в регион, недостаточно для ее подачи по графикам.
"При этом электроснабжение социально значимых объектов обеспечено. Электроэнергия поступает в больницы, на гидроузлы и другие важные объекты", - добавили в Севастопольэнерго.
Ограничения подачи электроэнергии в Крыму и Севастополе действуют из-за аварии на сетях за пределами полуострова, сообщалось ранее.
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