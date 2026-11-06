https://crimea.ria.ru/20261106/gde-v-krymu-zapravitsya-benzinom-po-sotsialnoy-tsene-6-noyabrya-1160817498.html

Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября

Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября

В пятницу, 6 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T07:55

2026-11-06T07:55

2026-11-06T07:57

крым

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топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.В частности, с 8:00 можно заправиться бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизелем на автозаправочных станциях "Атан".С 14:00 начнется отпуск топлива на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 залить бензин и дизтопливо можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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