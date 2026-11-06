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Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
В пятницу, 6 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T07:55
2026-11-06T07:55
2026-11-06T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.В частности, с 8:00 можно заправиться бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизелем на автозаправочных станциях "Атан".С 14:00 начнется отпуск топлива на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.С 15:00 залить бензин и дизтопливо можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
В Крыму в пятницу доступны два вида бензина и дизтопливо по социальной цене
07:55 06.11.2026 (обновлено: 07:57 06.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу, 6 ноября, купить топливо в Крыму по цене 100 рублей за литр можно на автозаправочных станциях двух сетей. Об этом сообщили в министерстве топлива и энергетики республики.
В частности, с 8:00 можно заправиться бензином АИ-92 и АИ-95, а также дизелем на автозаправочных станциях "Атан".
С 14:00 начнется отпуск топлива на заправках "ТЭС" по трассе "Таврида" в Симферопольском, Белогорском, Кировском и Ленинском районах.
С 15:00 залить бензин и дизтопливо можно будет на АЗС "ТЭС" в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Нижнегорском, Бахчисарайском, Сакском районах, на Южном берегу Крыма, а также в городах Керчь, Симферополь, Феодосия и Евпатория.
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