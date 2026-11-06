https://crimea.ria.ru/20261106/desyatki-obrascheniy-postupili-k-krymskim-deputatam-gosdumy-rf-ot-zhiteley-poluostrova-1160808119.html
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:46
2026-11-06T06:46
2026-11-06T06:46
государственная дума рф
крым
россия
новости крыма
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea1b7ac6160f7ccfbbc581157792e88c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности поступило к ним от жителей региона – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин."Коммуникация с гражданами – одна из самых основных задач депутата Государственной Думы. Как и мои коллеги, сейчас я вижу в приоритете взаимодействие с участниками специальной военной операции, членами их семей. Также немаловажно – отстаивание интересов наших граждан на федеральном уровне", – поделился спикер.Вопросы от людей, сказал Антон Старостин, поступают к нему регулярно не только в московскую, но и крымскую приемную.И подчеркнул, что важно, чтобы помощь людям доходила быстрее, и без ожидания тридцать дней.Вопросы национальной безопасности и обороны России – это основные направления, на которые будут направлены средства бюджета в данное время, обозначил депутат ГД РК."Уже прошло первое чтение бюджета, и это основные направления, которые президент выделил на выступлении в Государственной Думе. Второй основной вопрос – обеспечение всех социальных гарантий наших граждан, независимо, какая бы сейчас ни была обстановка в стране. Это школы, больницы, детские садики, пенсии и все, что с этим связано. Поэтому это два основных элемента, которые точно не будут меняться, и государство будет дальше выполнять все поставленные перед гражданами задачи", – заверил спикер.Являясь представителем комитета по молодежной политике в ГД России, Антон Старостин также направляет внимание в своей работе на патриотическую линию в воспитании подрастающего поколения. "На патриотическое воспитание, на воспитание молодежи в принципе надо будет делать очень серьезный акцент", – сказал собеседник.Результаты этой деятельности станут видны уже в ближайшие несколько лет, добавил Старостин. "Я уверен, что по истечении пяти лет моей парламентской деятельности, мы уже добьемся определенных серьезных успехов именно в патриотическом воспитании и в законодательных инициативах, направленных именно на молодежную политику", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона СтаростинаКто представит Крым в новом созыве Госдумы
крым
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_641565f6203629a8a83a0c616c3b41fc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
государственная дума рф, крым, россия, новости крыма, новости
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
В Крыму проходит региональная неделя депутатов Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым.
Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности поступило к ним от жителей региона – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин.
"Коммуникация с гражданами – одна из самых основных задач депутата Государственной Думы. Как и мои коллеги, сейчас я вижу в приоритете взаимодействие с участниками специальной военной операции, членами их семей. Также немаловажно – отстаивание интересов наших граждан на федеральном уровне", – поделился спикер.
Вопросы от людей, сказал Антон Старостин, поступают к нему регулярно не только в московскую, но и крымскую приемную.
"За небольшой период времени работы в Государственной Думе, уже пришло более тридцати обращений. Приходят они не только из Республики Крым, но и со всей страны по тем или иным вопросам. Конечно, самая основная часть сейчас, проводя статистику – это вопрос специальной военной операции", – отметил депутат.
И подчеркнул, что важно, чтобы помощь людям доходила быстрее, и без ожидания тридцать дней.
Вопросы национальной безопасности и обороны России – это основные направления, на которые будут направлены средства бюджета в данное время, обозначил депутат ГД РК.
"Уже прошло первое чтение бюджета, и это основные направления, которые президент выделил на выступлении в Государственной Думе. Второй основной вопрос – обеспечение всех социальных гарантий наших граждан, независимо, какая бы сейчас ни была обстановка в стране. Это школы, больницы, детские садики, пенсии и все, что с этим связано. Поэтому это два основных элемента, которые точно не будут меняться, и государство будет дальше выполнять все поставленные перед гражданами задачи", – заверил спикер.
Являясь представителем комитета по молодежной политике в ГД России, Антон Старостин также направляет внимание в своей работе на патриотическую линию в воспитании подрастающего поколения. "На патриотическое воспитание, на воспитание молодежи в принципе надо будет делать очень серьезный акцент", – сказал собеседник.
Результаты этой деятельности станут видны уже в ближайшие несколько лет, добавил Старостин. "Я уверен, что по истечении пяти лет моей парламентской деятельности, мы уже добьемся определенных серьезных успехов именно в патриотическом воспитании и в законодательных инициативах, направленных именно на молодежную политику", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: