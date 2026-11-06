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Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова

Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова

Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T06:46

2026-11-06T06:46

2026-11-06T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности поступило к ним от жителей региона – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин."Коммуникация с гражданами – одна из самых основных задач депутата Государственной Думы. Как и мои коллеги, сейчас я вижу в приоритете взаимодействие с участниками специальной военной операции, членами их семей. Также немаловажно – отстаивание интересов наших граждан на федеральном уровне", – поделился спикер.Вопросы от людей, сказал Антон Старостин, поступают к нему регулярно не только в московскую, но и крымскую приемную.И подчеркнул, что важно, чтобы помощь людям доходила быстрее, и без ожидания тридцать дней.Вопросы национальной безопасности и обороны России – это основные направления, на которые будут направлены средства бюджета в данное время, обозначил депутат ГД РК."Уже прошло первое чтение бюджета, и это основные направления, которые президент выделил на выступлении в Государственной Думе. Второй основной вопрос – обеспечение всех социальных гарантий наших граждан, независимо, какая бы сейчас ни была обстановка в стране. Это школы, больницы, детские садики, пенсии и все, что с этим связано. Поэтому это два основных элемента, которые точно не будут меняться, и государство будет дальше выполнять все поставленные перед гражданами задачи", – заверил спикер.Являясь представителем комитета по молодежной политике в ГД России, Антон Старостин также направляет внимание в своей работе на патриотическую линию в воспитании подрастающего поколения. "На патриотическое воспитание, на воспитание молодежи в принципе надо будет делать очень серьезный акцент", – сказал собеседник.Результаты этой деятельности станут видны уже в ближайшие несколько лет, добавил Старостин. "Я уверен, что по истечении пяти лет моей парламентской деятельности, мы уже добьемся определенных серьезных успехов именно в патриотическом воспитании и в законодательных инициативах, направленных именно на молодежную политику", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона СтаростинаКто представит Крым в новом созыве Госдумы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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