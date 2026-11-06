Рейтинг@Mail.ru
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/desyatki-obrascheniy-postupili-k-krymskim-deputatam-gosdumy-rf-ot-zhiteley-poluostrova-1160808119.html
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T06:46
2026-11-06T06:46
государственная дума рф
крым
россия
новости крыма
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ea1b7ac6160f7ccfbbc581157792e88c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности поступило к ним от жителей региона – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин."Коммуникация с гражданами – одна из самых основных задач депутата Государственной Думы. Как и мои коллеги, сейчас я вижу в приоритете взаимодействие с участниками специальной военной операции, членами их семей. Также немаловажно – отстаивание интересов наших граждан на федеральном уровне", – поделился спикер.Вопросы от людей, сказал Антон Старостин, поступают к нему регулярно не только в московскую, но и крымскую приемную.И подчеркнул, что важно, чтобы помощь людям доходила быстрее, и без ожидания тридцать дней.Вопросы национальной безопасности и обороны России – это основные направления, на которые будут направлены средства бюджета в данное время, обозначил депутат ГД РК."Уже прошло первое чтение бюджета, и это основные направления, которые президент выделил на выступлении в Государственной Думе. Второй основной вопрос – обеспечение всех социальных гарантий наших граждан, независимо, какая бы сейчас ни была обстановка в стране. Это школы, больницы, детские садики, пенсии и все, что с этим связано. Поэтому это два основных элемента, которые точно не будут меняться, и государство будет дальше выполнять все поставленные перед гражданами задачи", – заверил спикер.Являясь представителем комитета по молодежной политике в ГД России, Антон Старостин также направляет внимание в своей работе на патриотическую линию в воспитании подрастающего поколения. "На патриотическое воспитание, на воспитание молодежи в принципе надо будет делать очень серьезный акцент", – сказал собеседник.Результаты этой деятельности станут видны уже в ближайшие несколько лет, добавил Старостин. "Я уверен, что по истечении пяти лет моей парламентской деятельности, мы уже добьемся определенных серьезных успехов именно в патриотическом воспитании и в законодательных инициативах, направленных именно на молодежную политику", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона СтаростинаКто представит Крым в новом созыве Госдумы
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e5/08/09/1119888600_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_641565f6203629a8a83a0c616c3b41fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
государственная дума рф, крым, россия, новости крыма, новости
Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова

В Крыму проходит региональная неделя депутатов Госдумы

06:46 06.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Первая региональная неделя депутатов Государственной Думы России от Крыма проходит в республике. За этот период более 30 обращений различной направленности поступило к ним от жителей региона – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Государственной Думы от Крыма, Герой России Антон Старостин.
"Коммуникация с гражданами – одна из самых основных задач депутата Государственной Думы. Как и мои коллеги, сейчас я вижу в приоритете взаимодействие с участниками специальной военной операции, членами их семей. Также немаловажно – отстаивание интересов наших граждан на федеральном уровне", – поделился спикер.
Вопросы от людей, сказал Антон Старостин, поступают к нему регулярно не только в московскую, но и крымскую приемную.
"За небольшой период времени работы в Государственной Думе, уже пришло более тридцати обращений. Приходят они не только из Республики Крым, но и со всей страны по тем или иным вопросам. Конечно, самая основная часть сейчас, проводя статистику – это вопрос специальной военной операции", – отметил депутат.
И подчеркнул, что важно, чтобы помощь людям доходила быстрее, и без ожидания тридцать дней.
Вопросы национальной безопасности и обороны России – это основные направления, на которые будут направлены средства бюджета в данное время, обозначил депутат ГД РК.
"Уже прошло первое чтение бюджета, и это основные направления, которые президент выделил на выступлении в Государственной Думе. Второй основной вопрос – обеспечение всех социальных гарантий наших граждан, независимо, какая бы сейчас ни была обстановка в стране. Это школы, больницы, детские садики, пенсии и все, что с этим связано. Поэтому это два основных элемента, которые точно не будут меняться, и государство будет дальше выполнять все поставленные перед гражданами задачи", – заверил спикер.
Являясь представителем комитета по молодежной политике в ГД России, Антон Старостин также направляет внимание в своей работе на патриотическую линию в воспитании подрастающего поколения. "На патриотическое воспитание, на воспитание молодежи в принципе надо будет делать очень серьезный акцент", – сказал собеседник.
Результаты этой деятельности станут видны уже в ближайшие несколько лет, добавил Старостин. "Я уверен, что по истечении пяти лет моей парламентской деятельности, мы уже добьемся определенных серьезных успехов именно в патриотическом воспитании и в законодательных инициативах, направленных именно на молодежную политику", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Госдуме девятого созыва зарегистрировали пять фракций
"Война меняет отношение к привычному": интервью Героя России и депутата ГД Антона Старостина
Кто представит Крым в новом созыве Госдумы
 
Государственная Дума РФКрымРоссияНовости КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:44Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
07:39В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
07:20Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
07:08Новости Крыма и Севастополя - главное на утро пятницы
06:46Десятки обращений поступили к крымским депутатам Госдумы РФ от жителей полуострова
06:44Ракетную опасность объявили на Кубани
06:17На востоке Крыма работает ПВО
06:04Процесс запущен: можно ли Европу обернуть в сторону к России
00:01Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:30Ситуация со светом в Крыму и Севастополе и новая программа "Время героев": главное
21:54Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
21:31Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
21:11Беспилотная опасность в Крыму отменена
21:08"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
20:59Отбой ракетной опасности в Крыму
20:54В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
20:40Над Крымом сбили беспилотники
20:32Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
20:21"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
Лента новостейМолния