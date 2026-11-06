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Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
Трое обвиняемых по делу о гибели пяти подростков на пожаре в сауне в Кемеровской области, получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T09:20
2026-11-06T09:20
2026-11-06T09:20
кемеровская область
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Трое обвиняемых по делу о гибели пяти подростков на пожаре в сауне в Кемеровской области, получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.Пожар в частной сауне города Прокопьевск в Кузбассе, где отдыхала компания молодых людей, произошел 31 января. В результате погибли пять подростков возрастом от 15 до 17 лет. Причина смерти – отравление угарным газом. Спастись удались лишь одной девушке. В рамках расследования дела были задержаны трое – владелец сауны, а также руководитель (брат владельца) и администратор заведения.По данным СК, все три фигуранта признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В частности, сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.По приговору суда владелец сауны получил 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его брат-руководитель – 9 лет и 4 месяца колонии, администратор – 9 лет лишения свободы.Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 39 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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кемеровская область, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), приговор, суд, правосудие, новости
Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
Суд вынес приговор фигурантам дела о гибели подростков в сауне на Кузбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Трое обвиняемых по делу о гибели пяти подростков на пожаре в сауне в Кемеровской области, получили от 9 до 9,5 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
Пожар в частной сауне города Прокопьевск в Кузбассе, где отдыхала компания молодых людей, произошел 31 января. В результате погибли пять подростков возрастом от 15 до 17 лет. Причина смерти – отравление угарным газом. Спастись удались лишь одной девушке. В рамках расследования дела были задержаны трое – владелец сауны, а также руководитель (брат владельца) и администратор заведения.
По данным СК, все три фигуранта признаны виновными в оказании небезопасных услуг, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. В частности, сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
При этом администратор оставила подростков одних и, не проконтролировав температуру, дважды добавила в печь дрова и уголь, чем увеличила интенсивность горения. В результате в здании произошел пожар.
По приговору суда владелец сауны получил 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима, его брат-руководитель – 9 лет и 4 месяца колонии, администратор – 9 лет лишения свободы.
Также суд взыскал с осужденных в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 39 миллионов рублей.
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