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Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения. В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом

Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности из-за аварии - Крымэнерго

08:40 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"В связи с аварией на магистральных линиях энергосистема Республики Крым работает в условиях дефицита мощности. Подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности", - говорится в сообщении.
Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения.
"Графики ограничения временно не действуют", - проинформировали в "Крымэнерго".
В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова.
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