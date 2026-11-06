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Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:40
2026-11-06T08:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Все необходимые службы задействованы в работах по восстановлению энергоснабжения. В Крыму и Севастополе продолжают действовать ограничения подачи электроэнергии после сразу нескольких аварий, произошедших за последние дни за пределами полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
Энергосистема Крыма работает в условиях дефицита мощности из-за аварии - Крымэнерго