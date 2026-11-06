https://crimea.ria.ru/20261106/bolee-30-krymchan-poluchayut-vyplaty-za-osobye-zaslugi-pered-stranoy-1160822683.html

Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной

Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной

Жителям Крыма, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами и премиями в области науки и техники, образования, культуры и спорта, предоставляется... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T21:06

2026-11-06T21:06

2026-11-06T21:06

социальный фонд россии

отделение социального фонда россии по республике крым

выплаты и компенсации

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителям Крыма, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами и премиями в области науки и техники, образования, культуры и спорта, предоставляется дополнительное материальное обеспечение (ДМО). Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым."31 крымчанин получает дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед страной", - отметили в Соцфонде.Среди получателей ДМО в Крыму 20 пенсионеров — кавалеры ордена Ленина, четыре человека — лауреаты государственных премий СССР и РСФСР, два Героя Социалистического Труда, две Матери-героини, один крымчанин награжден орденом Трудовой Славы трех степеней, один удостоен трех орденов Мужества и (или) "За личное мужество", один чемпион паралимпийских игр.Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии. В этом году для разных категорий получателей он составляет от 23 560 до 39 110 рублей ежемесячно.Для назначения доплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими награду или звание. Заявление можно также подать через портал Госуслуг, добавили в Соцфонде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в КрымуКто получит пенсию досрочно в ноябре

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный фонд россии, отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, крым, новости крыма