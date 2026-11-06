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Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной
Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной
Жителям Крыма, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами и премиями в области науки и техники, образования, культуры и спорта, предоставляется... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T21:06
2026-11-06T21:06
социальный фонд россии
отделение социального фонда россии по республике крым
выплаты и компенсации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителям Крыма, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами и премиями в области науки и техники, образования, культуры и спорта, предоставляется дополнительное материальное обеспечение (ДМО). Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым."31 крымчанин получает дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед страной", - отметили в Соцфонде.Среди получателей ДМО в Крыму 20 пенсионеров — кавалеры ордена Ленина, четыре человека — лауреаты государственных премий СССР и РСФСР, два Героя Социалистического Труда, две Матери-героини, один крымчанин награжден орденом Трудовой Славы трех степеней, один удостоен трех орденов Мужества и (или) "За личное мужество", один чемпион паралимпийских игр.Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии. В этом году для разных категорий получателей он составляет от 23 560 до 39 110 рублей ежемесячно.Для назначения доплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими награду или звание. Заявление можно также подать через портал Госуслуг, добавили в Соцфонде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 1200 крымских отцов ушли в декретПовышенные выплаты родителям-пенсионерам – как получить в КрымуКто получит пенсию досрочно в ноябре
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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социальный фонд россии, отделение социального фонда россии по республике крым, выплаты и компенсации, крым, новости крыма
Более 30 крымчан получают выплаты за особые заслуги перед страной

31 крымчанин получает дополнительное обеспечение за особые заслуги перед страной

21:06 06.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Жителям Крыма, чьи заслуги отмечены высокими государственными наградами и премиями в области науки и техники, образования, культуры и спорта, предоставляется дополнительное материальное обеспечение (ДМО). Об этом сообщили в Отделении Социального фонда России по Республике Крым.
"31 крымчанин получает дополнительное материальное обеспечение за особые заслуги перед страной", - отметили в Соцфонде.
Среди получателей ДМО в Крыму 20 пенсионеров — кавалеры ордена Ленина, четыре человека — лауреаты государственных премий СССР и РСФСР, два Героя Социалистического Труда, две Матери-героини, один крымчанин награжден орденом Трудовой Славы трех степеней, один удостоен трех орденов Мужества и (или) "За личное мужество", один чемпион паралимпийских игр.
Размер ДМО привязан к размеру социальной пенсии. В этом году для разных категорий получателей он составляет от 23 560 до 39 110 рублей ежемесячно.
"На ДМО может рассчитывать только неработающий пенсионер. Выплата дополнительного материального обеспечения будет приостановлена, если пенсионер устроился на работу. Но при увольнении Отделение СФР по Республике Крым возобновит финансовую поддержку", - уточнили в фонде.
Для назначения доплат необходимо обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Республике Крым с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими награду или звание. Заявление можно также подать через портал Госуслуг, добавили в Соцфонде.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Социальный фонд РоссииОтделение Социального фонда России по Республике КрымВыплаты и компенсацииКрымНовости Крыма
 
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