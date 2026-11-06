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Бизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричества
Бизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричества - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Бизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричества
В Севастополе юридическим лицам ограничили режим потребления электроэнергии до конца суток пятницы, 6 ноября. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T12:58
2026-11-06T12:58
2026-11-06T12:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе юридическим лицам ограничили режим потребления электроэнергии до конца суток пятницы, 6 ноября. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Уточняется, что за неисполнение ограничений предусмотрена административная ответственность. На предприятии отметили, что мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.Ранее сообщалось, что в Севастополе утром в пятницу ввели режим ограничения электроэнергии, чтобы избежать перегрузки сети и масштабных аварий. Уточнялось, что электроэнергии, которая поступает в регион, недостаточно для ее подачи по графикам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светомВ Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельныеВ нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
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Бизнесу в Севастополе до конца суток ограничили потребление электричества
Севастопольскому бизнесу до конца суток 6 ноября ограничили потребление электричества