https://crimea.ria.ru/20261106/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1160815588.html

Беспилотная опасность в Крыму отменена

Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T08:54

2026-11-06T08:54

2026-11-06T08:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу дали в 5.19 в пятницу, сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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