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Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:54
2026-11-06T08:54
2026-11-06T08:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу дали в 5.19 в пятницу, сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму отменили беспилотную опасность