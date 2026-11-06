Рейтинг@Mail.ru
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/bespilotnaya-opasnost-v-krymu-otmenena-1160815588.html
Беспилотная опасность в Крыму отменена
Беспилотная опасность в Крыму отменена - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Беспилотная опасность в Крыму отменена
В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T08:54
2026-11-06T08:54
новости сво
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
пво
гу мчс рф по республике крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/11/1150262382_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e7d699704dbe77b35ddee6e291f39e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.Тревогу дали в 5.19 в пятницу, сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО.Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/11/1150262382_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_880a6fddebb92f0c67d547f483fc461a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), пво, гу мчс рф по республике крым, безопасность республики крым и севастополя
Беспилотная опасность в Крыму отменена

В Крыму отменили беспилотную опасность

08:54 06.11.2026
 
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкВид на лес в Белогорском районе Крыма
Вид на лес в Белогорском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Konstantin Mihalchevskiy
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. В Крыму снята угроза атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.
"Отбой беспилотной опасности в Республике Крым", – говорится в сообщении.
Тревогу дали в 5.19 в пятницу, сообщалось, что на востоке Крыма работает ПВО.
Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СВОАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
10:45Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
10:34Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России
10:21Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
10:10Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
09:44"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте
09:35Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября
09:20Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
09:11Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА
09:00142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
08:54Беспилотная опасность в Крыму отменена
08:48В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
08:40Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
08:29В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
08:19В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
08:05Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
07:55Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
07:44Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
07:39В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
07:20Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Лента новостейМолния