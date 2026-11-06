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Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду
Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду
В Белогорске и двух селах Белогорского района более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T19:49
2026-11-06T19:49
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белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Белогорске и двух селах Белогорского района более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".Предприятие рекомендует местным жителям сделать запасы воды.Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Крыма: что происходит со светом в районахВ нескольких районах Крыма в пятницу не будет водыКотельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
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Белогорску и двум селам района на выходные отключат воду

Белогорску и двум селам района более чем на сутки отключат воду

19:49 06.11.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектОтключение воды
Отключение воды - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В Белогорске и двух селах Белогорского района более чем на сутки отключат воду. Об этом сообщили на предприятии "Вода Крыма".
"6 ноября с 21:00 до 08:00 8 ноября будет ограничено водоснабжение в Белогорске, селах Яблочное и Белая Скала", - говорится в сообщении.
Предприятие рекомендует местным жителям сделать запасы воды.
Ранее сообщалось, что в Красногвардейском районе Крыма из-за приостановки работы насосных станций будет ограничено водоснабжение населения. Разработаны графики подачи воды.
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