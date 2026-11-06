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Авиационную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Авиационную опасность объявили на Кубани
Авиационную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Авиационную опасность объявили на Кубани
В пятницу в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T14:28
2026-11-06T14:31
краснодарский край
кубань
авиационная опасность
безопасность
атаки всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Находящимся в здании людям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, призвали спасатели.Утром 6 ноября в крае объявлялась ракетная и беспилотная опасность. Позже в региональном оперштабе сообщили о пожаре после падения обломков дрона на предприятии в поселке Афипский. Также было повреждено остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, авиационная опасность, безопасность, атаки всу, новости
Авиационную опасность объявили на Кубани

На Кубани объявили авиационную опасность - есть угроза падения взрывных устройств

14:28 06.11.2026 (обновлено: 14:31 06.11.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.
"Авиационная опасность на территории Краснодарского края. Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Находящимся в здании людям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении.
Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, призвали спасатели.
Утром 6 ноября в крае объявлялась ракетная и беспилотная опасность. Позже в региональном оперштабе сообщили о пожаре после падения обломков дрона на предприятии в поселке Афипский. Также было повреждено остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.
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Краснодарский крайКубаньАвиационная опасностьБезопасностьАтаки ВСУНовости
 
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