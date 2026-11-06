https://crimea.ria.ru/20261106/aviatsionnuyu-opasnost-obyavili-na-kubani-1160832965.html

Авиационную опасность объявили на Кубани

Авиационную опасность объявили на Кубани - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Авиационную опасность объявили на Кубани

В пятницу в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T14:28

2026-11-06T14:28

2026-11-06T14:31

краснодарский край

кубань

авиационная опасность

безопасность

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. В пятницу в Краснодарском крае объявлена авиационная опасность. Об этом сообщает региональное управление МЧС России. Находящимся в здании людям рекомендуют отойти от окон и укрыться в защищенном помещении. Тем, кто находится на улице, следует укрыться в ближайшем защищенном помещении или в складках местности, призвали спасатели.Утром 6 ноября в крае объявлялась ракетная и беспилотная опасность. Позже в региональном оперштабе сообщили о пожаре после падения обломков дрона на предприятии в поселке Афипский. Также было повреждено остекление в одной из квартир малоэтажного многоквартирного дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, авиационная опасность, безопасность, атаки всу, новости