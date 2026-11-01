https://crimea.ria.ru/20261106/arkticheskiy-front-prineset-v-krym-pokholodanie-i-dozhdi-so-snegom-pogoda-v-pyatnitsu-1160684599.html

Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу

Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу

В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T00:01

2026-11-06T00:01

2026-11-06T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+12.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261105/v-krymu-rezko-uvelichilas-vodnost-rek-1160793678.html

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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