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Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+12.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
В Крыму 6 ноября от -4 до +11 градусов и пройдут дожди со снегом
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем +7…+11 градусов, в горах ночью и днем -2…-4", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+12.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.
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