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Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T00:01
2026-11-06T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+12.В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20261105/v-krymu-rezko-uvelichilas-vodnost-rek-1160793678.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу

В Крыму 6 ноября от -4 до +11 градусов и пройдут дожди со снегом

00:01 06.11.2026
 
© РИА Новости КрымСнег в горах
Снег в горах - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу арктический холодный фронт обусловит на полуострове дальнейшее похолодание и осадки. Ночью без осадков, днем дождь, в горах со снегом. Ночью и утром местами туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, днем +7…+11 градусов, в горах ночью и днем -2…-4", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем +7...+9 градусов.
В Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +9...+11 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, ночью без осадков, днем временами дождь. Столбики термометров покажут от +3 до +6 градусов ночью, а днем поднимутся до +7...+12.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12.
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Паводок на Южном берегу Крыма
Вчера, 17:06
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Арктический фронт принесет в Крым похолодание и дожди со снегом: погода в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 6 ноября
22:30Ситуация со светом в Крыму и Севастополе и новая программа "Время героев": главное
21:54Разведчики "Днепра" разгромили диверсантов в Запорожской области
21:31Как выборы в США отразятся на разрешении украинского конфликта
21:11Беспилотная опасность в Крыму отменена
21:08"Крымская звездочка" и "Жар-Птица": в Крыму выбирают принцессу хризантем
20:59Отбой ракетной опасности в Крыму
20:54В России создан препарат для реабилитации пациентов с депрессией
20:40Над Крымом сбили беспилотники
20:32Пьяный и без прав: в Крыму полиция с погоней задержала водителя ВАЗа
20:21"Букет цветов" и "Мадонна с младенцем": в ЛНР пресекли контрабанду картин
20:10Первая леди США передала Путину личное послание
20:02Ракетная опасность объявлена в Крыму
19:58Система гидрометеорологии в Крыму требует модернизации – МЧС
19:46Перемирие в Алешках должно стать основой для более широкого мира - Меланья Трамп
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19:35Котельные в Севастополе обеспечат резервным питанием
19:21Как Федор Волончук по тылам врага ходил: ко Дню военного разведчика
19:10Разведчики группировки "Днепр" рассказали о своих боевых задачах
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