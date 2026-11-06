https://crimea.ria.ru/20261106/aksenov-rasskazal-o-situatsii-s-energosnabzheniem-kryma-1160837889.html
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:27
2026-11-06T16:27
2026-11-06T16:27
сергей аксенов
крым
новости крыма
энергосистема крыма
электроэнергия
отключение электроэнергии
электросети крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_519b904fb6cc43dc414f0b99661e06a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, ситуация с энергоснабжением и прохождением осенне-зимнего периода остаются главными темами обращений крымчан к властям республики. Информация поступает не только от жителей, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы."Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в данный момент находится в Керчи, вице-премьеры – в регионах, которые они курируют. В кабинетах никто не сидит", - написал Аксенов.В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.В Севастополе с утра введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/06/1148523622_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1e275dcc0ebcc1ce927285efe841215.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, крым, новости крыма, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети крыма
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Аксенов: cитуация с энергоснабжением Крыма остается сложной
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Ситуация сложная, все это понимают. К сожалению, в силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно", - написал в своем канале в МАКС Аксенов.
По его словам, ситуация с энергоснабжением и прохождением осенне-зимнего периода остаются главными темами обращений крымчан к властям республики. Информация поступает не только от жителей, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы.
"Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в данный момент находится в Керчи, вице-премьеры – в регионах, которые они курируют. В кабинетах никто не сидит", - написал Аксенов.
В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется
дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.
В Севастополе с утра введен
режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube