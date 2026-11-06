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Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма
Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T16:27
2026-11-06T16:27
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, ситуация с энергоснабжением и прохождением осенне-зимнего периода остаются главными темами обращений крымчан к властям республики. Информация поступает не только от жителей, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы."Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в данный момент находится в Керчи, вице-премьеры – в регионах, которые они курируют. В кабинетах никто не сидит", - написал Аксенов.В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.В Севастополе с утра введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей аксенов, крым, новости крыма, энергосистема крыма, электроэнергия, отключение электроэнергии, электросети крыма
Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма

Аксенов: cитуация с энергоснабжением Крыма остается сложной

16:27 06.11.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваЛЭП
ЛЭП
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
"Ситуация сложная, все это понимают. К сожалению, в силу технических, военных и субъективных причин наладить все и сразу невозможно", - написал в своем канале в МАКС Аксенов.
По его словам, ситуация с энергоснабжением и прохождением осенне-зимнего периода остаются главными темами обращений крымчан к властям республики. Информация поступает не только от жителей, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы.
"Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в данный момент находится в Керчи, вице-премьеры – в регионах, которые они курируют. В кабинетах никто не сидит", - написал Аксенов.
В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.
В Севастополе с утра введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.
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Сергей АксеновКрымНовости КрымаЭнергосистема КрымаЭлектроэнергияОтключение электроэнергииЭлектросети Крыма
 
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