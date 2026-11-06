https://crimea.ria.ru/20261106/aksenov-rasskazal-o-situatsii-s-energosnabzheniem-kryma-1160837889.html

Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма

Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Аксенов рассказал о ситуации с энергоснабжением Крыма

Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T16:27

2026-11-06T16:27

2026-11-06T16:27

сергей аксенов

крым

новости крыма

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электроэнергия

отключение электроэнергии

электросети крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя - РИА Новости Крым. Ситуация с энергоснабжением Крыма остается сложной. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.По его словам, ситуация с энергоснабжением и прохождением осенне-зимнего периода остаются главными темами обращений крымчан к властям республики. Информация поступает не только от жителей, но и от всех служб, включая МЧС и правоохранительные органы."Правительство Крыма видит существующие проблемы и делает все возможное для их решения. Все аварийные бригады работают в усиленном режиме. Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Михайлович Гоцанюк в данный момент находится в Керчи, вице-премьеры – в регионах, которые они курируют. В кабинетах никто не сидит", - написал Аксенов.В пятницу, 6 ноября, в Крыму сохраняется дефицит мощности в связи с аварией на магистральных линиях. Как сообщили на предприятии "Крымэнерго", подача электроэнергии в населенные пункты осуществляется по технологической возможности, графики ограничения временно не действуют.В Севастополе с утра введен режим временного ограничения электроснабжения. Света нет во всем регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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