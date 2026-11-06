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Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
Агент службы безопасности Украины, готовивший теракт против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области, осужден на 19 лет... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T10:56
2026-11-06T10:56
2026-11-06T10:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Агент службы безопасности Украины, готовивший теракт против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области, осужден на 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигуранта завербовали сотрудники СБУ в мессенджере. В Киеве он прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и веществами.Мужчина изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств и хранил их у себя дома.Сотрудники ФСБ своевременно задержали злоумышленника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), безопасность, терроризм, антитеррор, приговор, правосудие, новости, харьковская область
Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
Агенту СБУ дали 19 лет за подготовку теракта против чиновника РФ в Харьковской области