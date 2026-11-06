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Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника

Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника - РИА Новости Крым, 06.11.2026

Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника

Агент службы безопасности Украины, готовивший теракт против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области, осужден на 19 лет... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T10:56

2026-11-06T10:56

2026-11-06T10:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Агент службы безопасности Украины, готовивший теракт против сотрудника российской военно-гражданской администрации Харьковской области, осужден на 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России.По данным ведомства, фигуранта завербовали сотрудники СБУ в мессенджере. В Киеве он прошел специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывными устройствами и веществами.Мужчина изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств и хранил их у себя дома.Сотрудники ФСБ своевременно задержали злоумышленника.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге Хотел подзаработать: крымчанину дали 15 лет за поджог релейных шкафов Подросток готовил теракт на территории музея-заповедника в Москве - ФСБ

харьковская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сбу (служба безопасности украины), безопасность, терроризм, антитеррор, приговор, правосудие, новости, харьковская область