Рейтинг@Mail.ru
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261106/142-ukrainskikh-bpla-pytalis-atakovat-krym-i-drugie-regiony-rossii-1160818853.html
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T09:00
2026-11-06T09:00
крым
новости крыма
атаки всу на крым
атаки всу
пво
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.Ранее в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасности.Также накануне в течение дня средства ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Крымом и шестью другими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, атаки всу на крым, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России

Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 142 украинских беспилотника

09:00 06.11.2026
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.
Цели сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.
Ранее в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасности.
Также накануне в течение дня средства ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Крымом и шестью другими регионами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаАтаки ВСУ на КрымАтаки ВСУПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:56Агент СБУ получил 19 лет за подготовку теракта против российского чиновника
10:45Лагерь в "Артеке" назовут в честь святителя Луки
10:34Установлены квоты на экспорт минеральных удобрений из России
10:21Украинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в Африке
10:10Переводил "крипту" для ВСУ: россиянин получил 15 лет колонии
09:44"Серьезные предложения": Кушнер сделал заявление об украинском конфликте
09:35Морозные ночи ожидаются в Крыму 8 и 9 ноября
09:20Дело о гибели подростков в сауне на Кузбассе: суд вынес приговор
09:11Пожар тушат на предприятии в Краснодарском крае после падения БПЛА
09:00142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
08:54Беспилотная опасность в Крыму отменена
08:48В нескольких районах Крыма в пятницу не будет воды
08:40Дефицит мощности в энергосистеме Крыма: что происходит со светом
08:29В Алуште из-за перебоев со светом будут останавливаться котельные
08:19В Севастополе на пожаре в многоэтажке спасли мужчину
08:05Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии
07:55Где в Крыму заправиться бензином по социальной цене 6 ноября
07:44Графики не действуют: в Севастополе ограничили электроснабжение
07:39В Симферополе в пятницу изменили маршруты некоторых троллейбусов
07:20Трамп заявил о подготовке мирного договора по Украине
Лента новостейМолния