https://crimea.ria.ru/20261106/142-ukrainskikh-bpla-pytalis-atakovat-krym-i-drugie-regiony-rossii-1160818853.html

142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России

142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 06.11.2026

142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России

Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T09:00

2026-11-06T09:00

2026-11-06T09:00

крым

новости крыма

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.Ранее в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасности.Также накануне в течение дня средства ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Крымом и шестью другими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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