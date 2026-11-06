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142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России - РИА Новости Крым, 06.11.2026
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T09:00
2026-11-06T09:00
2026-11-06T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Цели сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.Ранее в Крыму объявляли беспилотную и ракетную опасности.Также накануне в течение дня средства ПВО уничтожили 35 вражеских БПЛА над Крымом и шестью другими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, атаки всу на крым, атаки всу, пво, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
142 украинских БПЛА пытались атаковать Крым и другие регионы России
Над Крымом и другими регионами России за ночь сбили 142 украинских беспилотника
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны в течение ночи сбили 142 вражеских беспилотника над Крымом и еще восемью регионами России, а также Черным и Азовским морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 142 украинских беспилотных летательных средства", - говорится в сообщении.
Цели сбиты над территориями Крыма, Краснодарского края, Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона и над акваториями Черного и Азовского морей, уточнили в ведомстве.
Ранее в Крыму объявляли
беспилотную и ракетную опасности.
Также накануне в течение дня средства ПВО уничтожили
35 вражеских БПЛА над Крымом и шестью другими регионами.
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