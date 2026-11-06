https://crimea.ria.ru/20261106/12-razrushitelnykh-udarov-chto-unichtozheno-na-ukraine-za-nedelyu-1160826096.html

12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю

12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 06.11.2026

12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 06.11.2026

2026-11-06T12:36

2026-11-06T12:36

2026-11-06T12:36

украина

новости сво

министерство обороны рф

удары по украине

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/03/1b/1154677410_0:403:2923:2047_1920x0_80_0_0_42fc40f2e6a0bf88041ef37c8f6555f3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.Кроме того, за неделю российские военные разбили 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ."Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения", - добавили в МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море Новые удары по Украине: что поражено

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу