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12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 06.11.2026
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12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю
12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю - РИА Новости Крым, 06.11.2026
12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю
Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и... РИА Новости Крым, 06.11.2026
2026-11-06T12:36
2026-11-06T12:36
украина
новости сво
министерство обороны рф
удары по украине
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.Кроме того, за неделю российские военные разбили 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ."Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения", - добавили в МО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине: под Киевом разбит аккумуляторный парк хранения энергии Армия России поразила сухогруз ВСУ в Черном море Новые удары по Украине: что поражено
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РИА Новости Крым
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украина, новости сво, министерство обороны рф, удары по украине, вооруженные силы россии, потери всу
12 разрушительных ударов: что уничтожено на Украине за неделю

Армия России нанесла один массированный и 11 групповых ударов по Украине за неделю

12:36 06.11.2026
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 58-й армии ВС РФ
Военнослужащие 58-й армии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 11 групповых ударов по Украине. Поражены предприятия военно-промышленного комплекса и используемые в интересах ВСУ объекты энергетической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 31 октября по 6 ноября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 11 групповых ударов", - говорится в сообщении.
В результате поражены предприятия военной промышленности Украины, логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.

Также целями ударов были цеха производства и места хранения крылатых ракет, наземных робототехнических комплексов и беспилотников, склады боеприпасов, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Кроме того, за неделю российские военные разбили 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ.
"Выведены из строя объекты украинской портовой инфраструктуры, обеспечивавшие прием, хранение и распределение грузов военного назначения", - добавили в МО.
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