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Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге
Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 05.11.2026
Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге
Силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T10:11
2026-11-05T10:11
ленинградская область
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
задержание диверсантов и шпионов
диверсия
железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Установлено, что житель Тосненского района в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал сведения о дислокации объектов Вооруженных сил РФ, заправочных станциях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.Мужчину задержали сотрудники ФСБ России. У него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества пять килограммов и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации Украины.Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Решением суда он заключен под стражу. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в МосквеОт 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ
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РИА Новости Крым
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ленинградская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, задержание диверсантов и шпионов, диверсия, железная дорога
Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге

ФСБ задержала подозреваемого в попытке подрыва железной дороги в Ленинградской области

10:11 05.11.2026
 
Железная дорога
Железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
"В Тосненском районе Ленинградской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1978 года рождения, причастного к подготовке диверсионно-террористического акта", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Тосненского района в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал сведения о дислокации объектов Вооруженных сил РФ, заправочных станциях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.
Мужчину задержали сотрудники ФСБ России. У него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества пять килограммов и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации Украины.
Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Решением суда он заключен под стражу. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.
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Ленинградская областьФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)НовостиЗадержание диверсантов и шпионовДиверсияЖелезная дорога
 
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