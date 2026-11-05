https://crimea.ria.ru/20261105/zhitel-leningradskoy-oblasti-zaderzhan-za-podgotovku-diversii-na-zheleznoy-doroge-1160791612.html

Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге

Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге - РИА Новости Крым, 05.11.2026

Житель Ленинградской области задержан за подготовку диверсии на железной дороге

Силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T10:11

2026-11-05T10:11

2026-11-05T10:11

ленинградская область

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

задержание диверсантов и шпионов

диверсия

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Силовики задержали 48-летнего жителя Ленинградской области, который под руководством работающих на украинские спецслужбы террористов готовил диверсию на железной дороге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.Установлено, что житель Тосненского района в 2024 году через мессенджер Telegram был завербован членом запрещенной в России террористической организации, действовавшей под патронажем украинских спецслужб. По заданию куратора он собирал сведения о дислокации объектов Вооруженных сил РФ, заправочных станциях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также готовил диверсию на объекте железнодорожного транспорта.Мужчину задержали сотрудники ФСБ России. У него изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества пять килограммов и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации Украины.Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и покушении на диверсию. Решением суда он заключен под стражу. Мужчина признал вину и сотрудничает со следствием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ задержала двух агентов СБУ за подготовку терактов в МосквеОт 17 до 19 лет тюрьмы: троих запорожцев осудили за подготовку терактаСевастополец арестован за передачу данных Киеву сведений о ЧФ

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленинградская область, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, задержание диверсантов и шпионов, диверсия, железная дорога