https://crimea.ria.ru/20261105/vtb-obem-sredstv-na-nakopitelnykh-schetakh-prevysit-11-trln-rubley-1160796925.html

ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей

ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026

ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей

Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T12:47

2026-11-05T12:47

2026-11-05T12:47

втб

банк

финансы

банковские вклады

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ."По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 триллионов рублей", - говорится в сообщении.И именно накопительные счета станут ключевым драйвером рынка сбережений: по итогам первых трех кварталов года они обеспечили более 90% всего прироста средств граждан в банках, считают в ВТБ.Накопительные счета решают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова.Отмечается, что ВТБ остается одним из ключевых игроков на рынке накопительных счетов. По итогам октября их портфель в банке превысил 2 триллиона рублей. Прирост за месяц составил более 100 миллиардов рублей.По оценке ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года достигнет 71 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, финансы, банковские вклады