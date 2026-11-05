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ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей
ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей - РИА Новости Крым, 05.11.2026
ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей
Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T12:47
2026-11-05T12:47
втб
банк
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ."По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 триллионов рублей", - говорится в сообщении.И именно накопительные счета станут ключевым драйвером рынка сбережений: по итогам первых трех кварталов года они обеспечили более 90% всего прироста средств граждан в банках, считают в ВТБ.Накопительные счета решают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова.Отмечается, что ВТБ остается одним из ключевых игроков на рынке накопительных счетов. По итогам октября их портфель в банке превысил 2 триллиона рублей. Прирост за месяц составил более 100 миллиардов рублей.По оценке ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года достигнет 71 триллиона рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, финансы, банковские вклады

ВТБ: объем средств на накопительных счетах превысит 11 трлн рублей

12:47 05.11.2026
 
© Пресс-служба ВТБОбъем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
Объем привлеченных средств клиентов ВТБ в Крыму превысил 225 млрд рублей
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Совокупные средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысят 11 триллионов рублей, и именно они станут основой сбережений граждан, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ.
"По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу этого года превысит 11 триллионов рублей", - говорится в сообщении.
И именно накопительные счета станут ключевым драйвером рынка сбережений: по итогам первых трех кварталов года они обеспечили более 90% всего прироста средств граждан в банках, считают в ВТБ.
Накопительные счета решают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными, приводятся в сообщении слова заместителя руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Романа Шаехова.
Отмечается, что ВТБ остается одним из ключевых игроков на рынке накопительных счетов. По итогам октября их портфель в банке превысил 2 триллиона рублей. Прирост за месяц составил более 100 миллиардов рублей.
"В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты все чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 миллиардов рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года", – отметил также Шаехов.
По оценке ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года достигнет 71 триллиона рублей.
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