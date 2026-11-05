https://crimea.ria.ru/20261105/vsu-atakovali-ryazanskuyu-oblast-ranen-chelovek-i-povrezhdena-shkola-1160788076.html

ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа

ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа - РИА Новости Крым, 05.11.2026

ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа

Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, повреждены промышленные объекты и частные дома, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Павел... РИА Новости Крым, 05.11.2026

2026-11-05T07:47

2026-11-05T07:47

2026-11-05T07:56

рязанская область

атаки всу

происшествия

новости сво

павел малков

новости

безопасность

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, повреждены промышленные объекты и частные дома, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.Также повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением.В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены, добавил губернатор.На местах работают оперативные службы. Власти просят жителей жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

рязанская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, атаки всу, происшествия, новости сво, павел малков, новости, безопасность, пожар, беспилотник (бпла, дрон)