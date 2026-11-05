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ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа - РИА Новости Крым, 05.11.2026
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ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа
ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа - РИА Новости Крым, 05.11.2026
ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа
Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, повреждены промышленные объекты и частные дома, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Павел... РИА Новости Крым, 05.11.2026
2026-11-05T07:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, повреждены промышленные объекты и частные дома, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.Также повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением.В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены, добавил губернатор.На местах работают оперативные службы. Власти просят жителей жителей по возможности ограничить передвижение по городу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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рязанская область, атаки всу, происшествия, новости сво, павел малков, новости, безопасность, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Рязанскую область: ранен человек и повреждена школа

В Рязанской области при атаке ВСУ ранен один человек и горят промышленные объекты

07:47 05.11.2026 (обновлено: 07:56 05.11.2026)
 
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Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 05.11.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Рязанскую область атаковали беспилотники ВСУ, повреждены промышленные объекты и частные дома, ранен мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.
"Сегодня ночью Рязанская область подверглась массированной атаке БПЛА. Есть повреждения от падения обломков. На территории промышленных объектов в Рязани произошли возгорания", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Также повреждены линии электропередачи, в части города наблюдаются перебои с электроснабжением.
В школе №58 выбиты стекла, занятия сегодня отменены, добавил губернатор.
Кроме того, в Рязанском округе повреждены частные дома. Один человек получил ранения, медики оказывают ему необходимую помощь.
На местах работают оперативные службы. Власти просят жителей жителей по возможности ограничить передвижение по городу.
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Рязанская областьАтаки ВСУПроисшествияНовости СВОПавел МалковНовостиБезопасностьПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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